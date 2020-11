Rumeur : un MacBook Pro 16 avec puce M1X à 12 coeurs et 64 Go de RAM

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

4

Et si Apple nous sortait du chapeau une puce M1X pour son futur haut de gamme, le MacBook Pro 16 pouces 2021. C'est ce que vient d'affirmer le compte LeaksApplePro qui n'a pas forcément bonne réputation. Selon lui, l'an prochain, Apple commercialiserait un nouveau MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1X.

M1X pour le haut de gamme Apple Silicon

Alors que les premiers Mac Apple Silicon bénéficient d'une puce M1 largement supérieure aux dernières équivalentes de chez Intel, Apple travaillerait sur une version améliorée appelée M1X. C'est en toute logique la même histoire que pour les iPad Pro qui reprennent chaque année la puce de l'iPhone tout en bénéficiant d'un GPU plus costaud, entre autres. Du côté des Mac, ce serait donc le MacBook Pro 16 pouces qui profiterait en premier d'un processeur boosté puisque la fuite fait état d'un Soc contenant 12 cœurs CPU, soit 4 de plus que le M1. Il va même jusqu'à indiquer que le futur fleuron portable de la firme proposerait jusqu'à 64 Go de RAM et 8 To de stockage SSD. On n'ose imaginer le prix quand on sait que passer de 8 à 16 Go sur un Mac M1 coûte 230€.

Enfin, le nouveau MacBook Pro 2021 serait lancé durant le premier trimestre 2021, au prix de 2399$. Un tarif (trop ?) canon vu la machine...



Bref, une belle rumeur qu'il faudra surtout confirmer dans les prochaines semaines.