ConnectKit : des raccourcis pour App Store Connect

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Le développeur Josh Holtz a annoncé aujourd'hui une nouvelle application iOS appelée ConnecKit, qui promet d'être un outil puissant pour les développeurs. ConnectKit utilise les clés de l'API App Store Connect pour permettre aux développeurs de jouer avec la plate-forme d'Apple depuis l'application Shortcuts ainsi que les widgets iOS 14.



ConnectKit : un outil pour les développeurs sous iOS 14

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, ConnectKit vous guidera pour ajouter les clés API que vous pouvez obtenir à partir de votre compte de développeur dans l'App Store Connect. Cela consiste essentiellement à générer un certificat et à saisir vos informations d'identification dans l'application, puis vous êtes prêt à profiter de ConnectKit.



À partir de là, les développeurs peuvent accéder à plusieurs informations sur les applications qu’ils ont publiées sur App Store, y compris les rapports de vente, le chiffre d’affaires, la gestion TestFlight, et même soumettre une application pour examen à l'aide de Siri. Toutes ces données peuvent être utilisées pour créer des raccourcis intelligents et interactifs.

ConnectKit offre des possibilités infinies d'interrogation automatisée et de mise à jour des informations à partir de l'App Store Connect. ConnectKit prend la clé API et l'utilise pour créer un jeton Web JSON (JWT), qui est utilisé pour autoriser les demandes à l'API App Store Connect.

Grâce aux nouvelles API d’iOS 14, ConnectKit propose également des widgets d'écran d'accueil intéressants. Vous pouvez suivre les chiffres de téléchargement, l'état actuel d’une app en soumission et même le nombre de bêta-testeurs sur une application spécifique via TestFlight.



ConnectKit est disponible gratuitement sur l'App Store, mais la plupart des fonctionnalités sont disponibles exclusivement dans la version premium - que vous pouvez déverrouiller en envoyant un don en achat intégré de 2,29€ à 6,99€ au développeur.

Télécharger l'app gratuite ConnectKit