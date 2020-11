Apple TV+ : Voici la bande-annonce de "Mariah Carey's Magical Christmas Special"

Julien Russo

En période de fête de fin d'année, les services de streaming comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+ mettent à disposition dans leurs catalogues des séries ou des films de Noël. Du côté d'Apple TV+, les programmes de Noël sont quasiment inexistants, mais on en retrouvera quand même un, puisque la firme de Cupertino a fait appel à Mariah Carey et de nombreuses stars.

Découvrez l'émission de Noël d'Apple TV+

À l'occasion des fêtes de fin d'année, les abonnés Apple TV+ vont retrouver une émission exclusive présentée par Mariah Carey avec en invité de nombreux artistes populaires.

Ce grand rendez-vous a lieu à l'occasion du 25e anniversaire de l'emblématique morceau "All I Want For Christmas Is You" qu'on écoute en boucle tous les ans à Noël.

Pour ce programme inédit, Apple a invité de nombreuses célébrités, on retrouvera : Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland et Mykal-Michelle Harris, mais aussi les jumeaux de Mariah Carey, âgés de neuf ans.

Dans un décor de Noël, vous retrouverez des performances musicales des artistes invités, il y aura des danseurs et des histoires de Noël.

La petite exclusivité supplémentaire qu'a réussi à obtenir Apple TV+, c'est le tout nouveau single de Mariah Carey qui s'appelle "Oh Santa !", vous pourrez l'écouter pour la première fois dans l'émission spéciale, mais il sera aussi disponible en exclusivité sur Apple Music du 4 décembre au 11 décembre. Le single sera après distribué sur les services de streaming des concurrents.

Mariah Carey's Magical Christmas Special est disponible dès le vendredi 4 décembre.



