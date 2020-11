L'Apple Watch lui détecte une fréquence cardiaque de 210 bpm au repos

A cet endroit, vous pouvez également définir une notification de l'ECG si vous avez une Apple Watch 4 / 5 ou 6. Cela permet de détecter une arythmie de type fibrillation auriculaire. Si vous êtes intéressé par ce type de fonctionnalités, sachez que l' Apple Watch 3 est en promotion à seulement 189€ . Et si vous voulez l'ECG, alors regardez les offres du Black Friday . * La maladie de Friedreich ou ataxie de Friedreich est une affection génétique, évolutive, due à l’atteinte de certaines cellules du système nerveux. C'est une maladie neuro-dégénérative qui se traduit avant tout par des troubles de l’équilibre et de la coordination des mouvements volontaires (ataxie). Cette maladie a été décrite en 1863 par le neurologue allemand Nicolas Friedreich.

Rappelons donc que l'Apple Watch vous permet de définir un seuil de notification «Fréquence cardiaque élevée». Si vous faites cela, votre Apple Watch enverra une notification push lorsqu'elle détectera une fréquence cardiaque supérieure à ce seuil pendant une période de 10 minutes d'inactivité. Voici comment personnaliser les alertes de fréquence cardiaque haute et basse sur une Apple Watch (Series 1 et supérieure) :

Suite à la procédure, la fréquence cardiaque de Zies est revenue à la normale, et ce dernier a repris ses activités. Ce n’est évidemment pas la première fois qu’une Apple Watch est reconnue pour détecter des problèmes cardiaques anormaux. Nous avons relayé des dizaines de cas où des utilisateurs ont été littéralement sauvés par la montre .

L'Apple Watch me disait que quelque chose se passait, et qu'il fallait aller chercher de l'aide pour voir ce qui ne va pas.

Zies, récemment diplômé de l’Ohio State University, a lutté contre l’ataxie de Friedreich* pendant la majeure partie de sa vie et est en fauteuil roulant depuis le collège. Fervent utilisateur d'Apple Watch, Zies a reçu une alerte d'une fréquence cardiaque au repos très élevée de 210 battements par minute. Le jeune diplômé a alors consulté un spécialiste et il s'avère qu'il a du subir une ablation auriculaire pour corriger le problème. L'intéressé a expliqué :

Les fonctionnalités de surveillance cardiaque de l'Apple Watch ont rapidement supplanté le côté luxe que la firme voulait donner à sa première montre en 2015. Depuis, de nombreux utilisateurs ont témoigné de l’utilité de la tocante pour ce qui est de détecter des anomalies et même sauver des vies. Les capteurs de santé sont à nouveau crédités pour avoir alerter un utilisateur d'une condition non diagnostiquée. D'après 24 News , Zachary Zies, 25 ans, a été informé par sa montre d'une fréquence cardiaque au repos de 210 battements par minute.

