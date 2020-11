L'abonnement All Access Xbox Series X/S est disponible à la Fnac

Alexandre Godard

Après deux semaines de retard à cause des restrictions sanitaires, il est désormais possible de se rendre à la Fnac pour souscrire au tout nouveau service nommé All Access de chez Xbox et ainsi récupérer sa nouvelle console.

Le All Access est enfin disponible en France

Le tout nouveau service d'abonnement de Xbox baptisé "All Access" débarque aujourd'hui en France et plus précisément à la Fnac. Le coup d'envoi aurait dû être le 10 novembre dernier, en même temps que la sortie des nouvelles Xbox mais la fermeture des magasins pour raisons sanitaires avait tout fait tomber à l'eau. Quoi qu'il en soit, le service All Access est bien là et vous pouvez à présent vous rendre dans votre magasin Fnac pour y souscrire.

Xbox All Access : c’est quoi ?

Le Xbox All Access est un service d'abonnement de 24 mois durant lequel vous payez une somme d'argent tous les mois et qui vous donne accès à une Xbox Series plus un abonnement GamePass Ultimate. Ainsi, pour 24.99€ par mois, vous obtenez une Xbox Series S avec l'abonnement GamePass Ultimate d'une durée de 2 ans. Pour la Xbox Series X, même chose mais la console étant plus performante, le prix grimpe à 32.99€ par mois. Pour ceux qui se poseraient la question, bien évidemment, à la fin des 24 mois, la console vous appartient, ce n'est pas une location mais bel et bien un achat payer en différé.

GamePass Ultimate

Le service GamePass Ultimate de Microsoft est le service de jeux le plus complet, le plus étoffé à ce jour avec plus d'une centaine de jeux jouables dont les exclusivités Xbox comme Halo ou Gears dès que vous avez souscris à l'abonnement. De plus, l'arrivée de xCloud qui sera également ajouté à ce service sans frais supplémentaires, rajoute de la valeur à cette offre.

Cette offre permet-elle de faire des économies ?

Vous l'aurez compris, cette offre permet d'avoir une console dernière génération ainsi que l'accès à énormément de jeux sans payer une somme conséquente d'un coup. Nous nous sommes d'ailleurs permis de faire le calcul pour voir la différence entre cet abonnement et l'achat sec de tout ce contenu en une seule fois. Pour la Series X, l'abonnement revient à 792€ au bout de 24 mois. De l'autre côté, si vous voulez accédez à la même offre mais sans passer par le All Access, le prix s'élève à 811€. Effectivement, seulement 20€ d'écart entre les deux méthodes mais comme on ne cesse de l'expliquer, cette offre est destinée aux personnes ne pouvant pas se permettre de dépenser des centaines d'euros one shot mais qui au contraire, se sentent plus à l'aise avec un abonnement mensuel. Même s'il est vrai que dans un monde où tout est de plus en plus sous forme d'abonnement mensuel, la facture risque de grimper pour ceux qui veulent accéder au service All Access. Pour finir, Micromania est lui aussi concerné par cette offre mais n'a pas encore communiqué de dates.