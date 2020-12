Apple dépose le brevet d'un bracelet d'Apple Watch intelligent

Depuis la première génération d'Apple Watch, la firme de Cupertino n'a jamais osé proposer des fonctionnalités aux bracelets de sa montre connectée. Et pourtant... Il y a une tonne d'idées qui pourraient rendre l'Apple Watch encore plus attractif avec des bracelets qui proposeraient des capteurs supplémentaires pour le suivi d'activité ou encore une prolongation de l'autonomie quotidienne ! Les opportunités sont nombreuses et Apple travaille en ce moment dessus.

Des bracelets qui ont plus d'utilité ?

L'Apple Watch est l'une des montres connectées qui embarquent le plus de capteurs pour le suivi du rythme cardiaque, l'ECG ou encore le tracking des activités sportives. Ils vous indiquent les calories perdues, le nombre de kilomètres parcourus... Aujourd'hui, Apple veut aller encore plus loin pour apporter une précision supplémentaire à toutes ces statistiques qui sont disponibles dans les applications dédiées de watchOS.

L'idée serait d'utiliser le bracelet de l'Apple Watch pour y inclure des capteurs, voire même des petites batteries qui viendraient soutenir l'autonomie journalière de l'Apple Watch. Il faut dire que ce ne serait pas de refus, puisque si la montre connectée d'Apple tient largement toute une journée, l'autonomie fond comme neige au soleil quand on fait du sport.



La firme de Cupertino a déposé deux nouveaux brevets dans ce sens, le premier est appelé "Battery Watch Band", le principe est simple il s'agit d'introduire plusieurs batteries qui seraient placées à plusieurs endroits stratégiques du bracelet. Les batteries pourraient s'activer quand la batterie principale qui se trouve à l'intérieur du boitier de l'Apple Watch approche d'un certain seul d'alerte (comme à 20% par exemple).

Voici comment Apple résume le brevet :

Une montre peut comprendre un corps de montre et un bracelet de montre capable de loger des batteries et de transférer l'alimentation des piles au corps de la montre pour alimenter la montre. Le bracelet de montre peut inclure un cadre intérieur qui a plusieurs emplacements, chaque emplacement étant configuré pour abriter une batterie correspondante. Le bracelet de montre peut en outre inclure un revêtement extérieur qui englobe la structure intérieure et scelle hermétiquement les piles. Un connecteur de batterie connecte fonctionnellement chacune des batteries les unes aux autres et au corps de la montre.

Comme vous pouvez le constater, tout est déjà bien organisé dans l'esprit des ingénieurs de l'Apple Park.

À savoir que si le brevet vient d'être dévoilé par l'USPTO, Apple l'a déposé le 18 septembre 2017, c'est dire à quel point la firme de Cupertino a dû avancer sur le projet depuis cette date...

Le second brevet déposé concerne des bandes de tissu extensible qui viendrait inclure des capteurs pour améliorer les données recueillies pendant vos séances sportives. La firme de Cupertino explique que l'objectif ici est de mettre les capteurs au plus proche de votre corps, cela permettrait d'améliorer la précision des rapports santé et d'activité que vous fait l'Apple Watch.

De plus, le premier brevet qui parle de plusieurs petites batteries dans le bracelet de l'Apple Watch pourrait participer à l'alimentation de ces capteurs, ce qui permettrait à la batterie l'Apple Watch de se concentrer uniquement sur les capteurs du boîtier et non pas sur ceux qui seraient dans le bracelet.

Là aussi le brevet a été déposé il y a longtemps, précisément le 24 septembre 2018 et vient d'être dévoilé il y a quelques heures.

Ajouter des technologies dans les bracelets d'Apple Watch augmenterait bien évidemment le coût final des bracelets facturés aux clients.