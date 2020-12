Clusterduck : le nouveau jeu de PikPok disponible sur l'App Store

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Peut-être que le nom PikPok vous dit quelque chose ? Et c'est bien normal, d'autant plus pour les amateurs de foot, puisque le studio n'est autre que le créateur de l'excellent Flick Kick Football. La belle nouvelle, c'est que ces derniers sont de retour avec l'arrivée de leur nouveau jeu sur l'App Store et le Play Store.



Clusterduck (v1.1, 136 Mo, iOS 12.0), c'est son nom, a été créé en partenariat avec l'artiste spécialisé dans la bande dessinée Matthew Wills. Dans celui-ci, qui n'est autre qu'un jeu de collection, vous devrez élever des canards étranges...

Clusterduck : faites éclore et élevez des canards

CLUSTERDUCK vise à faire éclore autant de canards que possible. Plus les canards éclosent, plus les choses étranges se produisent. Les canards commencent à muter génétiquement! Avec chaque génération de canards qui éclosent, les chances que les choses tournent terriblement mal augmentent à un rythme alarmant. Avez-vous déjà vu un canard avec une épée pour une tête ou un sabot de cheval pour une aile?

Vous l'aurez compris, on parle d'un jeu totalement WTF dans lequel le joueur doit élever d'étranges espèces de canards... Car oui, plus ça passe, plus les pauvres petits mutent en des espèces spéciales. Selon le studio, il existe 218 107 949 875 200 combinaisons différentes et 252 effets sonores, rien que ça !



Un Ducktionary, sorte de Pokédex pour canards, vous permettra de garder une trace sur vos éclosions. Le jeu est disponible gratuitement avec un seul achat intégré qui supprimera les publicités pour 1,09€.

Télécharger le jeu gratuit Clusterduck