Football Manager 2021 Touch débarque sur iPad et Android

Une semaine après Football Manager Mobile 2021, voici Football Manager 2021 Touch. Pesant plus de 3 Go et réservé aux tablettes iPad et Android, cet opus est plus complet que jamais en venant tout droit la version PC / Mac.



Attention, cette année les nouveautés sont toutefois plutôt maigres avec notamment 3 nouvelles ligues et quelques pertes de photos de joueurs.

Football Manager 2021 Touch sur nos tablettes

Dans la série mondialement connue des Football Manager, je demande Football Manager 2021 Touch, la version la plus aboutie pour iPad et tablettes Android. Avec un total de 117 championnats et 52 des plus grandes nations du football, il y a de quoi faire en tant qu'entraineur.



Même si les préréglages sont toujours là pour faciliter l'accès au jeu avec des formations populaires prédéfinies, l'intérêt de FM de Sega réside toujours dans la personnalisation jusqu'au-boutiste qui permet d'imprimer son style de jeu.



Une fois que tout est prêt, vous pourrez profiter de l'action depuis la touche ou passer directement à la fin en simulant les résultats. Ces saisons accélérées vous permettent de vous concentrer sur l'exploration de la base de données pour acheter des stars mondiales et découvrir les jeunes prodiges de demain grâce à de nombreux paramètres.



Enfin, le mode Défi propose différentes épreuves et différents scénarios prédéfinis. Essayez de terminer la saison invaincu, surmonter une blessure ou battez-vous pour éviter la relégation sur les derniers matchs.



Les nouveautés de FM 2021 Touch

FM21 Touch dispose de plusieurs améliorations graphiques (lumière et animations) et un affichage revu et corrigé qui vous permettent de profiter encore plus de l'action, tout en recevant des informations plus utiles fournies par votre adjoint. Pour la première fois dans la série Touch, vous pourrez communiquer avec vos joueurs pendant les rencontres en utilisant des consignes, ce qui vous aidera à mieux vous faire comprendre. Idem pendant les interview avec de nouvelles possibilités.



De même, de nouvelles statistiques et de données claires vous parviennent pendant les matchs, ce qui vous aidera à améliorer vos performances. Vous trouverez davantage d'analyses dans Rapports d'équipe, ainsi que des infos et résumés de fin de saison. On retrouve d'ailleurs les fameux expected goals.



Mais le plus important concerne la mise à jour de la base avec trois nouvelles ligues notamment, comme sur la version mobile de Football Manager 2021.



Football Manager 2021 Touch supportent les iPad sous iOS 11 et versions ultérieures et les appareils Android exécutant 7.0 et versions ultérieures :

iPad Air 1

iPad Air 2

iPad Air (2019)

iPad Air (2020)

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4 (2015)

iPad mini (2019)

iPad Pro 9.7 (2016)

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad Pro 11 (2018)

iPad Pro 11 (2020)

iPad Pro 12.9 (2018)

iPad Pro 12.9 (2020)

iPad (2017)

iPad (2018)

iPad (2019)

iPad (2020)

Asus Zenpad 3S 10 Z500KL

Google Pixel C

HTC Nexus 9

Huawei MediaPad M3 8.4

Huawei MediaPad M5 8

Huawei MediaPad M5 10

Huawei MediaPad M5 10 Pro

Huawei MediaPad T5

Tablette Nvidia Shield

Tablette Nvidia Shield LTE

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) T580, T585

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) P580, P585

Samsung Galaxy Tab A 10.5

Samsung Galaxy Tab A 2019 8

Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1

Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Samsung Galaxy Tab S2 9.7

Samsung Galaxy Tab S3 9.7

Samsung Galaxy Tab S4 10.5

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 +

Xiaomi MiPad 4

La version Nintendo Switch de Football Manager 2021 Touch devrait sortir avant la fin de l'année. Avez-vous acheté Football Manager 2021 Mobile sur iOS ou Android ?

