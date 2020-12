Apple met à jour le firmware de son Pro Display XDR

Pour télécharger la mise à jour Display 4.2.30, rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche puis "Préférence système " vous trouverez dedans l'icône " Mise à jour logiciels ", tous les Mac qui détectent le Pro Display XDR vous proposeront automatiquement de télécharger le nouveau firmware. Au cas où vous ne l'avez pas encore, il suffit de patienter un peu. À noter qu'une fois que la mise à jour est terminée, vous n'avez pas forcément de signalement spécifique (comme une mise à jour de macOS), pour vérifier si la version 4.2.30 est installée, rendez-vous dans le menu de la pomme puis sélectionnez " À propos de ce Mac " et cliquez sur " Rapport système " vous trouverez après la version logicielle du Pro Display XDR dans " Graphiques/Affichages ".

Chaque Pro Display XDR subit un processus d'étalonnage d'affichage d'usine de pointe sur la chaîne d'assemblage pour assurer la précision du panneau couleur large P3 et des LED de rétroéclairage individuelles. En outre, le processus d'étalonnage en usine permet aux algorithmes intégrés sophistiqués de reproduire avec précision une variété d'espaces colorimétriques utilisés aujourd'hui par les flux de travail multimédias, y compris sRGB, BT.601, BT.709 et même P3-ST.2084 (HDR). Le processus d'étalonnage de l'affichage en usine permet aux utilisateurs de Pro Display XDR de profiter d'une expérience de visionnement exceptionnelle dès leur sortie de leur boîte. Si votre flux de travail nécessite un étalonnage personnalisé, vous pouvez affiner l'étalonnage de votre Pro Display XDR ou le réétalonner pour un flux de travail réglé sur un spectroradiomètre tiers.

Apple propose depuis tard hier soir la mise à jour 4.2.30 pour tous les Pro Display XDR en circulation. Le nouveau firmware apporte plusieurs fonctionnalités qui vont faciliter la vie des professionnels qui l'utilisent au quotidien. En effet, les développeurs d'Apple ont amélioré la stabilité de l'écran externe et ont ajouté un nouvel outil d'étalonnage . Les utilisateurs vont enfin pouvoir sélectionner des flux de couleur spécifiques pour obtenir de nouveaux rendus , une fonctionnalité qui est présente sur tous les écrans professionnels concurrents du Pro Display XDR. Apple a accompagné la mise à jour d'un guide explicatif sur son site, la firme y décrit comment procéder à l'étalonnage de son écran.

