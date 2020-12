Apple TV+ : La série comique Acapulco vient d'être commandée

Après avoir misé sur plusieurs programmes pour enfants, Apple concentre maintenant son investissement dans les programmes pour ses abonnés plus âgés. La firme de Cupertino vient d'acheter les droits d'une nouvelle série comique au nom d'Acapulco. Les showrunners responsables du programme sont Austin Winsberg et Chris Harris, deux maîtres dans l'art avec une carrière de plusieurs années !

Acapulco, prochainement sur Apple TV+

Apple vient d'annoncer aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau programme dans le catalogue de son service de streaming, l'entreprise a racheté les droits de Acapulco, il s'agit d'une série comique qui raconte l'histoire d'un homme (Eugenio Derbez) qui travaille dans un hôtel au Mexique. À la base, il pensait que ce travail serait facile, que les touristes seraient toujours agréables et que son poste serait plus des vacances qu'un vrai travail. Finalement, l'employé va réaliser que c'est tout le contraire et que ses journées peuvent vite se transformer en un véritable cauchemar.

Cette nouvelle série originale Apple est produite par Lionsgate Television, 3PAS Studios et The Tannenbaum Company. Trois grands studios à la renommée mondiale qui ont entre leur main l'un des futurs programmes Apple TV+ qui aura pour objectif de faire exploser les souscriptions au service !

Nous sommes pour l'instant qu'au stade de l'achat des droits, la date de disponibilité de ce nouveau programme est encore inconnue, mais il y a un espoir qu'Acapulco débarque sur Apple TV+ en fin d'année prochaine (si tout se passe bien).



