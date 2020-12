PS5 : la manette souffre du même problème de Joy-Con que la Switch

En effet, plusieurs joueurs sur Reddit se plaignent du fameux problème de drift au niveau des Joy-Con et tout particulièrement du joystick gauche. Autrement dit, sans que le joueur ne touche au joystick, celui-ci étant légèrement décalé du point 0 (le point parfait) donne l'activation d'une action à l'écran alors qu'il ne devrait rien se passer. Ayant plusieurs PS5 au sein de la rédaction, nous n'avons pas eu ce genre de problème à l'heure où nous écrivons ces lignes mais espérons que ce souci soit en réalité seulement déclenché chez les joueurs "hardcore" qui sollicitent de manière brutale les joysticks même si cela n'excuse en rien ce problème qui ne devrait pas exister. Source

Ce problème a énormément fait parler du côté de la Nintendo Switch à tel point que Nintendo France, après plusieurs plaintes et réclamations, avait tout simplement décider de changer les Joy-Con gratuitement sur les Nintendo Switch ayant un problème à ce niveau-là. L'histoire semble malheureusement se répéter mais cette fois-ci c'est du côté de Playstation avec sa toute nouvelle PS5.

