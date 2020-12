L'ancien directeur marketing d'Apple Podcasts file chez QCode

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir

QCode, société créatrice de podcasts vient de se faire un petit plaisir en embauchant Steve Wilson qui n'est autre qu'un ancien directeur Marketing ayant passé de nombreuses années au sein de l'équipe en charge d'Apple Podcasts.

Apple Podcasts perd Steve Wilson

Steve Wilson, ancien directeur marketing d'Apple Podcasts durant 15 longues années vient d'être embauché par la société QCode qui est un studio qui crée des podcasts narratifs inédits. Cette embauche a bien évidemment pour but de faire connaître encore plus l'entreprise aux yeux de tous mais surtout, elle va permettre de travailler sur de nouveaux projets et nouer des partenariats plus simplement étant donné la renommée de Steve Wilson dans le domaine des podcasts.

Wilson a logiquement exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre ce studio :

Je suis ravi de rejoindre QCode, qui est à l'avant-garde de ce média et qui aide à tracer une voie pour la fiction scénarisée dans l'espace.

Il est vrai que depuis quelques années, les podcasts sont devenus mondialement populaires, avec notamment des sociétés comme QCode qui n'hésitent pas à créer des contenus inédits. Du côté d'Apple, certaines rumeurs parlent d'un Apple Podcasts payant qui proposerait des contenus exclusifs de la part de la marque à la pomme, en plus de l'application gratuite actuellement. À suivre...

Petit fait marquant à noter, hier, Apple a désigné le podcast "Ghost Tape" qui est justement une production de QCode comme l'un des meilleurs podcasts de cette année, coïncidence ?



Source

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts