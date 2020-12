Un joli concept de watchOS 8

Alexandre Godard

watchOS 7 a beau être sorti il n'y a pas longtemps, nous pouvons déjà trouver les premiers concepts de watchOS 8 sur Youtube. Celui de Matt Bircher est plutôt joli et intéressant. Nul doute qu'Apple scrute ce genre d'idées chaque année.

Un premier concept pour watchOS 8

Bien évidemment, watchOS 8 n'arrivera pas avant septembre 2021 (ou juin 2021 en version bêta) mais cela n'empêche pas certains de réaliser des concepts en vidéo et celui de Matt Birchler sur la chaîne Youtube A Better Computer est plutôt réussi. Dans un monde où la plupart des gens veulent un maximum de possibilités et de fonctions affichées à l'écran, ce concept épuré donne un air de fraîcheur par rapport à ce que propose Apple actuellement. On peut remarquer une sorte de centre de contrôle plutôt joli et des pages modernes avec une positions des différents logos vraiment ergonomique.

Cela reste bien évidemment qu'un concept mais cela prouve bien qu'Apple a encore une sacrée marge de progression sur son système watchOS. N'hésitez pas à nous dire si ce concept est à votre goût ou même nous donner vos propres idées sur ce qu'Apple pourrait améliorer selon vous sur watchOS 8.