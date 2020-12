Apple TV+ : la série Téhéran renouvelée pour une saison 2 ?

Si pour l'instant la saison 2 n'est pas encore officiellement annoncée par Apple, nous devrions avoir des nouvelles assez rapidement. Dès que le programme aura sa suite confirmée, le tournage devrait commencer dès que l'écriture de la saison 2 sera terminée . On peut espérer une sortie dans le catalogue d'Apple TV+ courant la fin de l'année prochaine, au plus tard début 2022.

Je pense que quelque chose qui est important pour eux, ce sont des histoires qui peuvent également voyager et ne pas nécessairement être une émission locale pour un public local. Il doit s'agir d'un spectacle local pour un public mondial.

Leroux explique aussi que Téhéran était parti pour être un succès dès l'acquisition des droits par Apple. L'ancien responsable explique que l'histoire n'est pas banale et qu'elle a un côté passionnant qui a le don de captiver la personne qui regarde la série. Julien Leroux a aussi indiqué qu'ajouter des contenus qui ne sont pas forcément tournés aux États-Unis était une bonne chose pour faire voyager les abonnés Apple TV+ :

Si vous n'avez pas encore regardé Téhéran, vous êtes clairement passé à côté de l'une des meilleures séries du moment. Ce programme acquis par Apple TV+ met en avant une agente du Mossad avec des compétences de hackeuse . Celle-ci va se voir confier l'une des missions les plus importantes de sa carrière d'espionne, elle va devoir partir dans sa ville natale à Téhéran en Iran pour se charger de neutraliser les défenses aériennes du pays. L'objectif prioritaire de sa mission : faire en sorte que le pays où elle est née et où elle a grandi ne se procure pas la bombe atomique . Malheureusement, la mission qui est pourtant minutieusement organisée va tourner au fiasco , des imprévus vont arriver de partout ! Téhéran a passionné énormément d'abonnés Apple TV+, qui n'attendent qu'une chose, la disponibilité de la deuxième saison. Julien Leroux qui est l'auteur de cette fuite d'information a expliqué au Asian Television Forum que la saison 2 devrait bien voir le jour, mais a quand même souligné que pour l'instant rien n'était confirmé du côté de l'Apple Park.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.