La Fortnite World Cup 2021 est annulée (comme celle de 2020)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

L'inconvénient de vivre dans un monde paralysé à cause d'une pandémie, c'est que tous les événements, les concerts et autres grands rendez-vous sont annulés. En 2020, Epic Games devait organiser aux États-Unis sa deuxième World Cup qui rassemble tous les joueurs les plus talentueux du célèbre Battle Royale. Au vu du contexte actuel, Epic n'a pas eu d'autres choix que d'annuler son événement.

La Fortnite World Cup de 2021 n'aura pas lieu

Mongraal, Skite, KING, Benjyfishy, MrSavage, Tfue... Ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant ils se sont classé parmi les meilleurs joueurs mondiaux du célèbre Battle Royale Fortnite. Lors de la première édition de la Fortnite World Cup remportée par le joueur Bugha, Epic Games avait réussi à faire un buzz planétaire avec des millions de personnes qui suivaient attentivement chaque minute de l'événement sur Twitch et YouTube. Suite à cet énorme coup de publicité, Epic s'est évidemment dit qu'il fallait renouveler l'expérience l'année suivante, puis l'année d'après. Malheureusement, le Covid-19 est arrivé avec les règles de distanciations sociales et le masque obligatoire. Le créateur de Fortnite s'est rendu à la raison... Il n'est pas possible de rassembler des milliers de personnes et de faire venir des joueurs du monde entier avec une crise sanitaire aussi incontrôlable.



Résultat, la Fortnite World Cup de 2020 a été annulée. Ce soir, Epic Games vient d'annoncer qu'il ne sera pas possible non plus d'organiser l'édition 2021 de son tournoi. La situation reste incertaine pour l'année prochaine même avec l'annonce des vaccins qui devraient ne plus tarder. L'entreprise ne veut pas investir de l'argent dans une World Cup qui risquerait être annulé quelques jours avant que celle-ci commence.

L'entreprise a expliqué :

À terme, notre objectif est d’organiser à nouveau des tournois en personne. Néanmoins, notre priorité actuelle reste la préservation de la santé et de la sécurité des joueurs et des équipes. À cause de cet inconnu, nous ne prévoyons pas d’organiser de nouveaux évènements en personne en 2021, Fortnite World Cup y compris.

Fortnite maintiendra ses compétitions en ligne tout au long de l'année prochaine avec des gains toujours plus intéressants pour les joueurs les plus performants. L'une des compétitions les plus populaires la Fortnite Champion Series (FNCS) aura bien lieu l'année prochaine.

La FNCS va continuer en 2021, et nous avons décidé de faire des trios le format d'équipe standard de la FNCS jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, nous ne nous interdisons pas de modifier également les formats de score et/ou de qualification d'une saison à l'autre. Avec ce changement, notre objectif est d'insister sur la stabilité et la cohérence de la FNCS.

Le début de la FNCS du Chapitre 2 - Saison 5 est prévu pour le 4 février. Cette date nous laisse suffisamment de temps pour que les joueurs se préparent à la nouvelle saison et pour que nos équipes procèdent aux ajustements requis avant le début du tournoi. Nous vous fournirons plus d'informations sur la FNCS d'ici à février.

La première World Cup a permis au joueur Kyle Giersdorf (Bugha) de remporter un joli chèque de 3 millions de dollars, il avait réussi à se classer en première position du classement des parties solo loin devant psalm un autre joueur américain.

Les deux joueurs français à être présent dans le TOP 10 étaient Skite (de la team TrainHard eSport) et Nayte (de Grizi Esport).

Epic Games l'a assuré, les tournois réels reprendront dès que la crise sanitaire sera définitivement terminée. On peut espérer une Fortnite World Cup dès 2022 si les vaccins apportent des résultats concluants et permettent de réduire de façon conséquente les nouveaux cas de Covid-19.



Source