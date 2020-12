Découvrez le pack Canal+, Disney+ et Netflix à 25€/mois

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

Il fut un temps où on faisait un choix pour faire des économies, désormais Canal+ vous propose tout dans un pack à un prix avantageux ! Une nouvelle série limitée est en cours sur la boutique de Canal, vous allez pouvoir retrouver les deux meilleurs services de streaming du moment et un accès à la chaine Canal+ et l'application myCANAL.

Pack avec Canal+, Netflix et Disney+

C'est le genre d'offre qui peut générer une tonne de souscriptions en cette période difficile où de nombreux Français ont échangé les sorties aux restaurants pour des soirées TV. Canal+ profite des fêtes de fin d'année pour proposer un pack au contenu et au tarif particulièrement attractif.

Si vous hésitez à souscrire à une offre Canal, c'est peut-être le bon moment pour saisir l'occasion. Pendant quelques jours Canal+ fait fonctionner ses partenariats avec les deux géants du streaming pour vous proposer une offre incluant la chaine Canal+, Disney+ et Netflix à seulement 25€/mois la première année puis 30€ pour la seconde année.



Vous retrouverez sur la chaine Canal+ les meilleures rencontres de la Ligue 1 comme Lens - Montpellier samedi prochain, Lille - Bordeaux dimanche ou encore Rennes - OM le 16 décembre.

Canal+ c'est aussi une tonne de créations originales comme La Flamme, Engrenages, Le bureau des légendes ou encore Posssession. Côté cinéma, la chaine sort aussi le grand jeu avec Manhattan Lockdown, Midway et Room qui sont en ce moment programmés.

Si rien ne vous plait pour votre soirée TV, passez au plan B avec Disney+ ou Netflix inclus dans le pack.

La bonne nouvelle c'est que Canal a fait le choix de proposer Netflix Standard dans l'offre, vous aurez donc accès aux contenus en haute définition et vous pourrez partager le compte Netflix avec une autre personne.

Côté Disney+, comme il n'y a qu'une offre, vous pourrez partager votre compte avec 4 personnes en même temps.

La série limitée est disponible avec un engagement de 24 mois, vous avez 1 mois pour essayer (attention délai de rétractation de 14 jours).

À noter que l'offre est disponible sur les décodeurs des FAI, mais aussi sur Apple TV, Chromecast, PS5, Xbox Series X... L'accès à myCANAL est disponible pour deux personnes en simultané, comme pour Netflix. Une bonne idée pour partager l'abonnement avec quelqu'un et diviser les frais en deux.

Deux avantages dans l'offre en promotion

Au-delà de ce qui est présenté ci-dessus, vous avez en avantage dans l'offre l'accès aux plus de 1 300 titres de presse de Cafeyn, vous aurez aussi l'option Multi Sports (Golf+, Foot+ et Rugby+) gratuitement pendant 3 mois (puis 10€/mois) sans aucun engagement.

Et si je suis déjà abonné à Netflix ?

Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un abonnement Netflix, heureusement Canal+ vous enverra un mail pour rattacher votre compte Netflix à votre nouvel abonnement Canal. La facturation sera immédiatement prise en charge par Canal+ qui deviendra l'intermédiaire entre vous et le géant du streaming. En ce qui concerne Disney+, Canal ne l'explique pas, mais on imagine que ce sera le même procédé.

