Not Chess est de sortie sur App Store

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu, Not Chess atterrit sur l'App Store. Signé du développeur Ovidiu Tepes alias Crevasse, il ne s'agit presque pas d'un jeu d'échecs.



En utilisant les pièces des échecs ainsi que certaines règles, Not Chess permet à tout le monde de jouer sans connaissances particulières.



Voici la bande-annonce vidéo :

Not Chess : un subtil mélange d'échecs et de puzzles

Not Chess n'est pas PAS un jeu d'échecs mais bel et bien un puzzle avec quelques règles d'échecs simples et quelques ingrédients spéciaux pour le rendre amusant et stimulant pour tout le monde.

Voici la règle du jeu : vous commencez avec une seule pièce. Sur tout le plateau, il y a quelques pièces d'échecs stratégiquement placées. Lorsque vous prenez une pièce d'échecs, vous devenez cette pièce et héritez de ses capacités. Le niveau est terminé lorsque vous récupérez la pièce de monnaie (à ne pas confondre avec les autres).

Si vous aimez les jeux de plateau stratégique, vous allez adorer. Le développeur Crevasse commence d'ailleurs à se forger une jolie réputation après les jeux Railway Canyon ou encore The Longest Drift.



Not Chess est disponible pour 2,29€ avec 3 modes de difficulté. Un bon petit jeu qui est parfait pour passer le temps et faire fonctionner ses méninges.

