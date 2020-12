AirPods Max : les délais de livraison s’allongent en mars

Il y a 7 heures

Julien Russo

11

Si on avait pu penser qu'avec les nouveaux iPhone 12, la nouvelle Apple Watch, les nouveaux iPad Air et les nouveaux Mac, les clients Apple seraient ruinés, ce n'est pas du tout le cas ! Le nouveau casque AirPods Max réalise des performances qui sont à peine croyables sur l'Apple Store en ligne américain. Certaines couleurs du casque d'Apple affichent des délais de livraison qui vont jusqu'à mars 2021.

AirPods Max, un succès immédiat ?

Apple a présenté hier en début d'après-midi son nouveau casque supra-auriculaire. Au programme, un son haute-fidélité (avec audio spatial), une réduction active du bruit avec la disponibilité d'un mode Transparence et un design innovant étudié pour vous proposer un confort hors du commun.

Avec sa conception en acier inoxydable et un bandeau en tissu de mesh respirant au sommet de l'arceau, le AirPods Max semble avoir tous les atouts pour être en tête des ventes !

S'il est pour l'instant trop tôt pour obtenir des indications sur le succès commercial ou non du premier casque Apple (qui n'est pas sous la marque Beats), les délais de livraison parlent d'eux-mêmes et indiquent une très forte demande aux États-Unis.

En effet, l'Apple Store en ligne US affiche des délais de livraison particulièrement excessifs pour certaines couleurs du AirPods Max :

Couleur gris sidéral : 12 à 14 semaines (7 janvier en France)

Couleur argent : 3 à 4 semaines (28 décembre en France)

Couleur vert : 12 à 14 semaines (28 décembre en France)

Couleur bleu ciel : 12 à 14 semaines (7 janvier en France)

Couleur rose : 12 à 14 semaines (28 décembre en France)

Bien évidemment les délais de livraison ne sont pas un indicateur fiable, mais juste représentatif de la tendance actuelle. Comme vous pouvez le voir, les délais de livraison se sont vite envolés aux États-Unis en moins de 24 heures de précommande !

Peut-être qu'Apple a sous-estimé la demande aux États-Unis, mais il est peu probable que ça soit le cas, la firme de Cupertino avait conscience de l'attente des consommateurs pour son premier casque, de plus à l'approche des fêtes de fin d'année, cela augmente l'attractivité autour du produit.

En France, les délais restent plus ou moins raisonnables, les Français semblent moins attirés par l'AirPods Max, à voir comment la demande va évoluer dans les prochaines semaines. Il faut dire que le prix de 629€ refroidit clairement les clients qui préfèrent se rapprocher de marques concurrentes qui proposent l'équivalent à 200€ moins cher.



Rappel des principaux arguments de l'AirPods Max :

Un son haute-fidélité avec l'audio spatial accompagné d'un suivi dynamique de la tête

Un design optimisé pour le confort pendant que vous écoutez de la musique

La meilleure réduction active du bruit

Le mode Transparence

La Digital Crown pour régler avec précision le niveau audio

Cinq couleurs disponibles

Une lecture sans distorsion

Traitement audio informatique

Détection de l'utilisation (comme avec les AirPods et AirPods Pro)

Un étui de protection

Si vous souhaitez avoir votre AirPods Max le plus rapidement possible, passer par un revendeur est peut-être une solution intéressante.

À l'heure actuelle, vous retrouvez la Fnac qui propose l'AirPods Max (exclusivement en couleur Argent).

Du côté de Darty la couleur gris sidéral et Argent sont disponibles dans le catalogue.