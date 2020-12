Apple Car : Bob Mansfield remplacé par John Giannandrea

Medhi Naitmazi

Un nouveau rapport de Bloomberg dévoile qu'Apple a transféré la direction de son projet de voiture autonome à John Giannandrea, son vice-président principal de l'apprentissage automatique et de la stratégie d'IA. Selon nos confrères américains, «des centaines d'ingénieurs» du projet Titan sont récemment passés dans le groupe de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

Le projet Titan prend un virage

Le rapport explique que Doug Field dirige le projet Titan «au jour le jour» et que «son équipe de centaines d'ingénieurs a rejoint le groupe d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de Giannandrea». Jusqu’ici, Field rapportait à Bob Mansfield.



Mansfield est sorti de sa retraite en 2016 pour diriger l'équipe Project Titan Apple Car. Mansfield dirigeait auparavant l'équipe matérielle d'Apple avant de passer à un poste de projets spéciaux où il a travaillé sur l'Apple Watch avant de prendre sa retraite et de passer à un rôle de conseiller, comme indiqué en 2016.

Le rapport de Bloomberg indique que Mansfield «a maintenant complètement pris sa retraite d’Apple» et que la direction du projet Titan est désormais transférée à Giannandrea.

Le projet Titan d’Apple a évolué en stratégie au fil des ans. Pour mémoire, Apple travaille sur une technologie de voiture autonome depuis 2014, mais le développement a été entravé par des défis techniques et de leadership.



On dit actuellement que le projet se concentre sur le développement d'un système de conduite autonome, ce qui explique pourquoi Giannandrea se voit désormais confier les rênes du projet. Bloomberg a plus de détails sur la portée actuelle du projet Titan, affirmant que le plan d'Apple est de créer un système de conduite autonome pour un partenaire.

Depuis, Apple a exclu certains ingénieurs du projet, mais continue son développement. Dans le passé, la société a envisagé de lancer sa propre voiture, de construire le système de conduite autonome pour un partenaire de fabrication automobile ou de concevoir un kit après-vente qui fonctionne avec plusieurs voitures différentes.



Nous voilà donc pas forcément plus avancé sur le sujet. Mais une chose est sûre, Apple n’a pas abandonné son Apple Car.



Rappelons d’ailleurs qu’en 2017, le PDG d'Apple, Tim Cook, a confirmé que la société travaillait sur un logiciel de conduite autonome.