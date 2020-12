Apple Store : nouveaux supports iPad et iPhone disponibles

Alexandre Godard

Si vous êtes à la recherche d'un support pour votre iPhone ou votre iPad, sachez qu'Apple vient de rendre disponible deux modèles sur l'Apple Store pour les derniers iPhone 12 et iPad Air 4 ou iPad Pro. Mais les autres modèles sont également compatibles.

Des nouveaux produits font leur apparition sur l'Apple Store

De nouveaux produits sont disponibles sur l'Apple Store parmi lesquels on retrouve deux supports, un pour l'iPhone et l'autre pour l'iPad.



En ce qui concerne l'iPhone, c'est la marque Elevation Lab qui s'en charge avec son Support ajustable GoStand. Ce petit support permet de tenir l'iPhone de manière classique mais également en mode paysage si vous souhaitez regarder des vidéos. Sa petite taille lui permet également d'être transporté partout. Il est vendu au prix de 19.95€.

Pour ce qui est de l'iPad, c'est un support pliable en aluminium fabriqué par Satechi. En aluminium et de couleur gris, il permet également de fixer son iPad et sa forme repliable lui permet d'être transporté sans prendre trop de place dans votre sac. Ce modèle, aussi utilisable pour iPhone est vendu au prix de 39.95€. Génial pour ceux qui travaillent avec clavier et souris par exemple sur iPadOS ou qui se servent de l’iPad en tant que second écran.