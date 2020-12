Apple TV+ : bientôt obligé de proposer 30% de contenu local en Europe ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Alors qu'Apple TV+ étend doucement mais sûrement son catalogue avec des films et séries originaux, Apple pourrait être bousculée en dehors des États-Unis. Les législateurs européens travaillent sur une nouvelle législation obligeant Apple TV+ et d'autres services de streaming comme Netflix à offrir au moins 30% de contenu local à leurs abonnés. Cette idée n’est pas nouvelle, mais elle se concrétise.

Bientôt des films et séries européennes sur Apple TV+ ?

Le schéma général du projet de loi sur la sécurité en ligne et la réglementation des médias publié par Catherine Martin, une femme politique irlandaise qui travaille en tant que ministre de la Culture, des Médias et des domaines connexes, a été mis à jour hier avec des mentions au minimum de 30% de contenu considéré comme «travail européen» pour les plateformes de streaming.



La ministre Catherine Martin a spécifiquement mentionné Apple TV+, car le service de diffusion en continu d'Apple ne dispose pas du nombre requis de contenu produit localement. Si elle est adoptée, la loi entraînera l'interdiction de ces plates-formes d'Europe.



Le projet de loi vise à garantir que les Européens auront accès à plus de contenu créé là-bas, car les grandes entreprises de streaming ont tendance à n'offrir que du contenu produit aux États-Unis. L’article 65 du projet de loi fait valoir que les services de médias audiovisuels à la demande doivent, dans l’intérêt de fournir un contenu européen culturellement diversifié au plus large public possible, assurer la prééminence des œuvres européennes sur leur service.

Minister Catherine Martin says Apple TV+ has to have minimum 30pc European content or govt will shut it down across Europe.



(— Same new legislative bill, implementing EU directive.) — Adrian Weckler (@adrianweckler) December 9, 2020





Fait intéressant, la proposition indique également clairement que les fournisseurs de streaming peuvent également inclure du contenu créé au Royaume-Uni dans le cadre de l'exigence de 30%, même après le Brexit.



Reste à savoir si et quand ce projet de loi sera voté et s’il sera adopté ou non.



Si c’est faisable pour Apple TV+ et autre Netflix (qui a déjà commencé à se diversifier), en revanche on se demande comment un Disney+ pourrait faire, à moins d’ouvrir des studios en Europe.