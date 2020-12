Qui est Austin Russell, le patron de la conduite autonome Luminar ?

Il y a 40 min (Màj il y a 22 min)

Alexandre Godard

Réagir

Pour faire simple, on pourrait l'appeler "petit frère" d'Elon Musk. Austin Russell est un jeune milliardaire de 25 ans dont on n'entend très peu parler en France mais qui pourtant, joue un rôle très important dans le secteur de l'automobile. Lui et sa société Luminar sont les créateurs d'un capteur indispensable au bon fonctionnement des futures voitures 100% autonomes.

Austin Russel : milliardaire à 25 ans

Dans n'importe quel domaine, il y a toujours des personnes dont on parle tout le temps et d'autres qui se font plus discrètes. Dans le cas des voitures électriques et autonomes par exemple, Elon Musk prend 95% de la place médiatique mais vous êtes-vous déjà intéressés aux 5% restants et plus particulièrement à Austin Russell. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, cet américain de 25 ans est le plus jeune milliardaire du monde grâce à sa société Luminar côté en bourse et présente dans l'indice américain NASDAQ. Luminar est une société qui travaille sur les technologies et plus particulièrement la technologie lidar qui doit obligatoirement être présente afin que le système de conduite autonome dans un véhicule soit viable. Le Lidar est le nouveau capteur des iPhone 12 Pro par exemple...

Alors qu'il mémorisait déjà le tableau de classification périodique des éléments chimiques de Mendeleïev à deux ans, c'est à l'âge de 17 ans qu'il crée sa société après être passé par l’Université de Stanford et avoir reçu une bourse de la part du co-fondateur de PayPal, rien que ça. Il a commencé par travailler sur les lasers en tout genre avant de se concentrer sur le lidar qui justement, utilise des lasers qui créée une carte 3D de l'environnement pour permettre à la voiture autonome de se repérer durant la conduite. Luminar travaille avec plusieurs grosses entreprises dans le domaine automobile dont Volvo avec qui il vient de signer un accord.



Ce petit prodige de la science a déclaré :

J’étais juste obsédé par l’apprentissage de certaines choses ... simplement par l’apprentissage indépendant et la compréhension de nombreux nouveaux types de domaines scientifiques, entre autres.

Lors d'une interview à CNBC, il a expliqué vouloir être présent sur le long terme :

C’est totalement surréaliste et c’est tout à fait logique et il est difficile d’expliquer la dichotomie de celui-ci, mais cela a toujours été l’objectif. Nous avons créé l’entreprise pour qu’elle devienne une entreprise durable à long terme et propulsons l’avenir de l’autonomie pour tous ces constructeurs automobiles.

Pour finir, il a expliqué publiquement que sa société avait un portefeuille de 1.3 milliards de dollars, soit une sacrée marge de manœuvre, qui permettra surement à Austin Russell et ses équipes de perdurer dans le temps.