Le MacBook Air M1 2020 est de retour sur Amazon

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Les nouveaux Mac avec puce M1 sont très recherchés. Alors qu'Apple a sorti début novembre le Mac mini, le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, celui qui affiche le meilleur rapport qualité / prix est certainement le MacBook Air M1. Avec des performances de haut vol et un prix revu à la baisse, c'est LE cadeau par excellence. Et cela tombe bien, Amazon le vend à nouveau à 1129€.



Le MacBook Air M1 est en vente chez Amazon

Rappellez-vous, depuis plus d'un an, Amazon est une boutique officielle pour Apple qui a signé un accord avec le géant du e-commerce. Les revendeurs tiers ont été éjectés pour assurer la qualité et l'authenticité des produits. iPhone, iPad, Mac et autres Apple Watch ou AirPods sont gérés directement par Amazon.



Le retour du MacBook Air M1 est donc une excellente nouvelle puisque la firme à la pomme lui a greffé la puce Apple Silicon qui améliore les performances, l'autonomie et la gestion de la chaleur. Deux fois plus puissant que les versions sous Intel, l'ordinateur est aussi deux fois plus endurant avec 18 heures d'autonomie et ne chauffe pas. Mieux, il ne fait aucun bruit. Pour vous en convaincre, relisez les tests du MacBook Air M1. Le géant américain vend aussi le MacBook Pro M1 pour ceux qui recherchent une TouchBar (c'est à peu près la seule différence notable).

Voici les éléments clés :

Puce M1 conçue par Apple qui fait mieux que les dernières puces Intel Core i9 bien plus chères CPU 8 cœurs jusqu’à 3,5 fois plus rapide pour tout accomplir à une vitesse phénoménale GPU jusqu’à 8 cœurs et performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides pour les apps et les jeux dernier cri Neural Engine 16 cœurs, pour un apprentissage automatique avancé

Autonomie record de 18 heures

8 Go de RAM unifiée, pour tout faire de façon fluide et rapide, 16 en option

Stockage SSD ultra‐rapide qui lance les apps et ouvre les fichiers en un instant (deux fois plus rapide que l'ancien modèle)