Sorties jeux : Not Chess, Drawn to Life, Bio inc Redemption, Aerofly FS

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Not Chess, Drawn to Life: Two Realms, Bio inc. Redemption ou encore Aerofly FS 2021



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Spaghetti Arms (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 112 Mo, iOS 11.0, Itatake.com) Des personnages hilarants avec de loooooongs bras suspendus à des fusées volantes qui essaient d'éviter des obstacles bizarres en faisant des tractions ! C'est un jeu au rythme rapide avec 10 mondes différents et plus de 200 niveaux à battre.



- Gagnez de nouveaux personnages.

- Des niveaux courts avec une difficulté et une vitesse variées.

- Chaque monde contient différents types d'obstacles et de défis.

- Chaque personnage a un accessoire spécial à débloquer. Télécharger le jeu gratuit Spaghetti Arms





Rush Royale (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 267 Mo, iOS 11.0, MY COM) Préparez-vous pour un Tower Defense comme vous n'en avez jamais vu ! Dans Rush Royale, les tours sont remplacées par de puissants guerriers et sorciers !



Les jeux de défense de base, c'est du sérieux... mais c'est aussi très amusant ! Vos héros incarnent le dernier rempart de votre château, et votre dernier- et meilleur - espoir de repousser l'assaut ennemi. Regardez-les faire pleuvoir des flèches et des missiles magiques dans cette vaillante lutte contre la horde d'assaillants !



Découvrez un mélange unique entre un Tower Defense et un jeu de cartes à collectionner ! Puisque les jets de dés décident du sort des armées, vous devrez compter sur votre chance pour remporter la victoire ! Assemblez un deck de puissants héros de Tower Defense ! Télécharger le jeu gratuit Rush Royale





Neon Flytron: Cyberpunk Racer (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.1.0, 150 Mo, iOS 9.0, Alim Zairetdinov) Montez à bord d’une voiture volante et foncez à travers une ville Cyberpunk!



Plongez dans ce fascinant monde de néons ! Évitez les véhicules et les ponts, glissez-vous entre les trains et passez à travers des ventilateurs géants. Utilisez un bouclier pour vous protéger, et observez les enseignes néons qui éclairent votre chemin.



Beaucoup de dangers vous attendent. Devenez le plus grand pilote de Cyberpunk City ! Télécharger le jeu gratuit Neon Flytron: Cyberpunk Racer





Idle Restaurant Tycoon: Empire (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 292 Mo, iOS 9.0, Kolibri Games GmbH) Vous êtes-vous déjà demandé comment il était possible d'être un gérant restaurant efficace, pour devenir millionnaire? Découvrez-le avec ce nouveau jeu de restaurant idle!



Soyez un magnat du restaurant, construisez un empire et élaborez une stratégie pour devenir riche, rénover les restaurants, préparer la nourriture et bâtir votre empire!



Si vous êtes fatigué des jeux où il faut taper et que vous en cherchez un qui ne ressemble pas aux autres simulations, c'est le jeu qu'il vous faut! Télécharger le jeu gratuit Idle Restaurant Tycoon: Empire





Harvest Town (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v2.0.1, 523 Mo, iOS 9.0, GAMINPOWER CO., LIMITED) Harvest Town est un jeu mobile de simulation avec un style pixel, il a une grande liberté et rassemble divers éléments de RPG pour créer une vie à la campagne réelle et intéressante. Supprimez les mauvaises herbes, coupez une branche d'arbre, décorez votre propre chalet.



En plus d'élever des poulets, des canards, du bétail, des moutons et des chevaux ou toute autre chose, vous pouvez également adopter des chats et des chiens mignons, vous faire vivre une vie de ferme plus réaliste. Télécharger le jeu gratuit Harvest Town





Giblins: Fantasy Builder (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.11.3, 235 Mo, iOS 13.0, Behaviour Interactive Inc.) CONSTRUISEZ LE PLUS BEAU DES CHÂTEAUX FANTASTIQUES



Bienvenue dans le monde merveilleux de Giblins. C'est dans ce monde féérique fracturé que vous créerez votre château ultime et les affaires qui lui sont liées ! Aventuriers et visiteurs feront étape sur vos terres pour faire des achats dans votre boutique et profiter du confort de votre château. Ils pourront manger, boire et s'amuser dans votre salle de banquet, taverne ou théâtre, et se détendre après une dure journée de labeur… tandis que les Giblins travaillent sans interruption sous leurs pieds. Télécharger le jeu gratuit Giblins: Fantasy Builder





Divinest Light (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.0, 1,1 Go, iOS 12.0, Gleb Mirolyubov) Vous êtes un enfant de la Lumière, mais à quel point vos intentions sont-elles brillantes?



Vous êtes descendu sur terre par la lumière la plus divine. Votre passé n'est pas clair, mais la Lumière vous donne la force de traverser les ténèbres du vide. Embrassez-le et essayez de découvrir les secrets de ce monde monochromatique.



Divinest Light est une expérience solo mettant l'accent sur l'intrigue originale et les mécanismes de jeu pour éviter les ombres, car le personnage ne peut survivre que sous la lumière. Télécharger le jeu gratuit Divinest Light





Clods Wallup (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 246 Mo, iOS 10.0, Scary Beasties Ltd) Clods Wallup: un jeu de casse-tête coulissant de tuiles unique créé par de nombreux développeurs primés aux BAFTA !



La vie autrefois paisible et harmonieuse de vos bien-aimées Clods a été détruite par la venue des Wallups! Leur monde natal a été brisé, ses fragments flottant dans la stratosphère. Vous devez maintenant parcourir le paysage brisé, en manipulant le sol lui-même pour créer des chemins qui mèneront vos adorables monstres en sécurité.



Plus de 144 niveaux diaboliques, vous aurez besoin de stratégie, de réflexion rapide et de compétences pour éviter les pièges, faire de la magie et éviter la bouche des Wallups affamés.

Télécharger le jeu gratuit Clods Wallup





Climb Jump (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 26 Mo, iOS 12.0, James Bolton) Climb Jump est un jeu atmosphérique et stimulant avec une ambiance jazzy relaxante.



Vous incarnez un curieux cube et devez sauter et monter des escaliers sans fin pour voir ce qui se trouve au sommet. Y a-t-il quelque chose au sommet?



Faites simplement glisser l'écran pour vous lancer dans votre voyage mais faites attention aux gouttes. Jusqu'où iras-tu? Télécharger Climb Jump à 0,99 €





Bio inc. Redemption (Jeu, Graphisme et design / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.4, 314 Mo, iOS 13.0, DryGin Studios) Bio Inc.: Redemption est un simulateur biomédical complexe dans lequel vous prenez des décisions de vie ou de mort. Créez la maladie ultime pour faire souffrir votre victime ou incarnez le chef d'une équipe médicale qui essaie de guérir ses patients.



Avec plus de 600 véritables maladies, symptômes, tests de diagnostic, traitements et autres problèmes de santé, Bio Inc.: Redemption est terriblement réaliste. Il vous captivera pendant des heures, en vous faisant entrer dans un monde microscopique d'une ampleur épique !



Suite du succès mondial sur mobile Bio Inc. (apprécié par plus de 15 millions de joueurs), Bio Inc.: Redemption a été totalement reconçu pour devenir le simulateur médical le plus réaliste et le plus stupéfiant visuellement. Télécharger le jeu gratuit Bio inc. Redemption





Nouveaux jeux payants iOS :

Not Chess (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 33 Mo, iOS 9.0, Tepes Ovidiu) Not Chess n'est pas PAS un jeu d'échecs mais bel et bien un puzzle avec quelques règles d'échecs simples et quelques ingrédients spéciaux pour le rendre amusant et stimulant pour tout le monde.



Voici la règle du jeu : vous commencez avec une seule pièce. Sur tout le plateau, il y a quelques pièces d'échecs stratégiquement placées. Lorsque vous prenez une pièce d'échecs, vous devenez cette pièce et héritez de ses capacités. Le niveau est terminé lorsque vous récupérez la pièce de monnaie (à ne pas confondre avec les autres).



Télécharger Not Chess à 2,29 €





Marble Age: Remastered (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 173 Mo, iOS 10.0, MIKHAIL VASILEV) Votre tâche est de conduire un petit village à l'aube de la civilisation égéenne vers son avenir glorieux en tant que l'une des villes les plus puissantes - Athènes, Corinthe ou Sparte.



Avec les citoyens, vous devrez lutter contre les invasions, gérer les conflits intérieurs, survivre aux cataclysmes naturels afin d'unir toute la Grèce antique sous votre domination et conquérir tout le monde connu de l'Afrique du Nord à l'Europe du Nord. Télécharger Marble Age: Remastered à 5,49 €





Drawn to Life: Two Realms (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 9.0, 505 Games (US), Inc.) Ton héros et les étonnants Raposa sont de retour dans Drawn to Life: Two Realms, le nouvel épisode de ta série de jeux préférée ! Prends à nouveau le rôle du Créateur, découvre la mystérieuse connexion qui lie les deux mondes et crée un héros pour les sauver tous les deux !



Un tout nouvel outil de création vient augmenter le nombre de possibilités créatives avec des millions de couleurs, des autocollants uniques, des modèles, des nouvelles animations de héros et un rendu « mix and match » pour donner vie à ton imagination ! Tu débloqueras des autocollants supplémentaires en jouant qui te permettront de personnaliser et de sauvegarder l'apparence de tes héros grâce au nouveau « Système Tenue ».



Télécharger Drawn to Life: Two Realms à 4,49 €





RPG Chroma Quaternion (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 710 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Dans un monde avec quatre royaumes, chacun coloré par une saison, où les rôles sont attribués par les Quadeities, des événements étranges menacent soudain la paix là-bas. Une quête commence pour trouver l'appel de chacun dans ce destin intrigué et un voyage à travers les royaumes pour aller au fond du mystère!



Utilisez jusqu'à trois rôles par personnage pour profiter de la variété des compétences, des effets et même des costumes. Dans les batailles au tour par tour, vous pouvez charger des orbes spéciaux pour utiliser Act Over et lancer jusqu'à quatre actions continues. Télécharger RPG Chroma Quaternion à 7,99 €





Bloodstained:RotN (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v3.7, 2,2 Go, iOS 11.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Bloodstained: Ritual of the Night est une expérience de jeu INTÉGRALE, un RPG gothique d'action à défilement latéral centré sur l'exploration, conçu par Koji Igarashi, qui propose le meilleur du genre Metroidvania que vous adorez tant, dans un jeu unique et regorgeant de contenu.



Jouez le personnage de Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d'un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Combattez dans un château infesté de démons et triomphez de son maître pour vous sauver, ainsi que toute l'humanité !

Télécharger Bloodstained:RotN à 10,99 €





#AkiRobots (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 100 Mo, iOS 11.0, FlatPonies) #AkiRobots est un jeu de plateforme de puzzle 2D dans lequel vous contrôlez plusieurs personnages simultanément. Le jeu comprend 100 niveaux et les joueurs peuvent modifier les niveaux existants, créer de nouveaux niveaux à partager et importer les niveaux d'autres joueurs via le système d'édition et de partage de niveau.

Télécharger #AkiRobots à 5,49 €