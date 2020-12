Tim Cook parle de nouvelles fonctions époustouflantes sur Apple Watch

Depuis quelques années, Apple semble beaucoup miser sur son Apple Watch, révolutionnant quelque peu le marché des smartwatchs. Il faut dire que le domaine de la santé semble être un nouvel objectif primordial pour la Pomme, qui a notamment amené le premier ECG (électrocardiogramme) sur une montre connectée, et permet également de mesurer le taux d’oxygène dans le sang.



Encore très récemment, la Pomme a fait un grand bond dans le domaine en présentant Apple Fitness + qui, en combinant un appareil portable de la société avec la montre, permet de suivre des programmes et exercices de sport.



Et selon les dires de Tim Cook, on peut s'attendre à de grands chamboulements dans les années à venir.

L'avenir de l'Apple Watch est prometteur, selon Tim Cook

Récemment, Tim Cook a participé à une interview en podcast avec Michael Roberts du magazine Outside, pour notamment évoqué des sujets tels que la santé et la forme physique. Durant cet entrevue, le PDG d'Apple a notamment évoqué l'Apple Watch et son avenir, affirmant que la société testait des capacités "hallucinantes" dans ses laboratoires, même si tout ne verra pas le jour.

Pensez à la quantité de capteurs dans votre voiture, et sans doute, votre corps est beaucoup plus important que votre voiture.

