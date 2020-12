Le chargeur 29W est incompatible avec le MagSafe Duo

Le tout nouveau chargeur MagSafe Duo d'Apple peut recharger un iPhone et une Apple Watch, mais à des vitesses différentes selon l’adaptateur secteur qui est associé. Si nous avions vu qu’il fallait au moins 27 W pour qu’il recharge votre iPhone 12 à 14 W, en revanche l’ancien adaptateur 29 W d’Apple n’est pas compatible d’après la fiche de support mise à jour.

Le document d'assistance confirme que l'ancien adaptateur secteur USB-C 29W d'Apple n'est pas compatible avec le MagSafe Duo, probablement parce que cet adaptateur ne prend pas en charge les puissances nominales 5V / 3A ou 9V / 1,67A nécessaires.



En conséquence, lorsque le MagSafe Duo est connecté à l'adaptateur 29W, il ne peut charger qu'un iPhone ou une Apple Watch à la fois, plutôt que les deux appareils simultanément.



Apple a abandonné l'adaptateur 29W en 2018, le remplaçant par une version 30W entièrement compatible avec le MagSafe Duo.

Le document d'assistance note également que la zone de charnière du MagSafe Duo peut se froisser avec le temps si elle est maintenue en position repliée et fermée, en particulier si le chargeur est laissé dans un environnement très chaud.

Comme avec la plupart des matériaux souples, le revêtement des accessoires peut subir une usure normale au fil du temps. La zone de charnière de votre chargeur MagSafe Duo peut se froisser avec le temps si elle est maintenue en position pliée. Laisser votre chargeur MagSafe Duo dans un environnement très chaud (comme l'intérieur d'une voiture par une journée chaude) en position pliée peut entraîner des rides plus visibles et plus profondes dans cette zone. Cela n'affecte pas les performances fonctionnelles de l'accessoire.