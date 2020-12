L'UFC Que Choisir porte plainte contre Leetchi et ses cagnottes en ligne

Quoi qu'il en soit, si vous avez recours à ce site et que vous constatez une anomalie, l'UFC Que Choisir vous invite à vous rendre sur leur site puis ne pas hésiter à porter plainte par la suite. Une nouvelle histoire qui n'a pas fini de faire parler. Source

En plus des retards de paiements, il est également évoqué des plaintes de consommateurs sans réponses du "service client", des demandes de justificatifs à gogo et pire, la disparition de certaines cagnottes. Il est même stipulé que de base, le versement d'une cagnotte se fait en maximum 48h, ce que l'UFC Que Choisir a tenu à démentir immédiatement.

L'UFC Que Choisir, association à but non lucratif, est souvent présente pour défendre les consommateurs contre certaines pratiques douteuses que peuvent mettre en place certaines entreprises. Elle le prouve encore une fois avec une plainte déposée auprès du Procureur de la République de Paris contre la société Leetchi pour " pratiques commerciales trompeuses ". Il est principalement reproché à Leetchi une persistance sur les retards de paiements aux personnes concernées par une cagnotte en ligne établie sur le site.

L'UFC Que Choisir que l'on connaît très bien maintenant a décidé de déposer une plainte contre Leetchi et ses cagnottes en ligne. La cause, des demandes abusives, un service client inexistant ainsi que des retards de versement de cagnottes beaucoup trop fréquents.

