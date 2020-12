Inde : une émeute se déclenche dans une usine d'iPhone à cause des faibles salaires

La nuit dernière a été mouvementée pour l'usine de production d'iPhone en Inde à Narsapura. Des milliers d'employés se sont révoltés contre les salaires versés, plus faibles que ceux qui avait été annoncés au départ.

Des salaires impayés aux employés indiens d'une usine d'iPhone ?

C’est un sujet qui fait parler depuis des décennies, à savoir les grosses entreprises américaines ou européennes qui délocalisent leurs productions dans des pays "moins développés" avec comme avantage principal, des salaires au plus bas et un temps de travail plus long. Cette fois-ci c'est Apple qui fait parler de lui sur ce terrain et plus particulièrement en Inde dans son usine de production d'iPhone basée à Narsapura.

En effet, l'usine pouvant accueillir jusqu'à 10 000 employés s'est retrouvée sous le feu des critiques avec des vidéos postées sur Twitter d'émeutes devant l'usine. La raison principale, un versement de salaire plus bas que ce qui était à la base promis aux employés. Plus de 2000 employés se sont "révoltés" et ont tout simplement décidé de tout saccager sur leur passage que ce soit les voitures devant l'usine où les bureaux.



Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020





Les réponses précises autour de ces vidéos n'ont pas encore été rendues mais ce qui est sûr c'est que la mauvaise publicité pour Apple elle, est bien présente.



