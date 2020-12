Apple TV+ : Voici la bande-annonce du documentaire sur Billie Eilish

Julien Russo

En février 2021, Apple va mettre en ligne le documentaire Billie Eilish: The World's A Little Blurry, le programme qui sera un film et non pas une série retracera la vie et la carrière de l'artiste Billie Eilish qui est à l'origine des succès bad guy, When the party's over ou encore lovely. Vous entrerez dans l'intimité de la production de son premier album et vivrez les moments difficiles, comme les bons moments.

Bientôt disponible sur Apple TV+

C'est l'un des programmes qui figurent dans la liste des créations originales Apple les plus attendues en 2021. Pour la première fois dans sa carrière, Billie Eilish va avoir son propre documentaire et pas sur n'importe quel service de streaming... L'artiste a conclu un accord avec Apple TV+ qui a quand même déboursé 25 millions de dollars rien qu'en droits exclusifs !

Aux commandes, on retrouvera le cinéaste R.J Cutler, un choix stratégique pour Apple puisqu'il a participé à la série à grand succès Nashville ou encore au magnifique film Si je reste.

Apple a misé toute sa confiance dans ce réalisateur et producteur avec qui elle a déjà travaillé sur la création originale Lettre à...

Dans ce documentaire exclusif, vous pourrez suivre tout le travail de l'artiste autour de son premier album studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, il s'agit du premier album studio de Billie Eilish, c'est aussi celui qui lui a permis de remporter cinq Grammys dont celui de l'album de l'année !



La bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous nous montre des scènes du quotidien de l'artiste, de la relation avec ses proches, mais aussi des principaux chiffres clés de sa jeune carrière.

Apple rappelle que Billie Eilish c'est déjà 141 nominations, 137 millions de followers sur les réseaux sociaux, 55 millions d'écoutes sur les services de streaming ou encore 19 morceaux qui ont été présents dans le Billboard Hot 100.

Apple s'est associé à Interscope Films, The Darkroom, This Machine et Lighthouse Management & Media pour proposer un documentaire qui marquera les esprits.