Microsoft repousse la sortie du Surface Duo à 2021 en France

Il est souvent plus facile de faire tourner deux applications sur deux écrans que d’essayer de diviser l’écran. Microsoft a du travail à faire avant que Surface Duo ne soit prêt pour les masses...

Le Surface Duo était censé faire oublier les échecs Lumia et Windows Phone avec un appareil original et plutôt pratique sur le papier. Trop lent, il souffre surtout d'un manque d'applications dédiées, ce qui gâche l'expérience d'un produit affiché à près de 1500$. Espérons que d'ici la sortie française, Microsoft ait quelque peu rectifié le tir avec un produit mieux fini.

On pensait que le créateur de Windows n'aurait pas tenté le diable après les mauvaises critiques. Mais c'est peine perdue puisque le géant du PC vient d'annoncer aujourd'hui que l'appareil sortira en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada début 2021.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.