Voici des packs d'icônes personnalisées pour iOS 14.3

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

5

Alors qu'Apple vient de publier officiellement iOS 14.3, la Pomme continue d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs au sein de son système d'exploitation, en permettant notamment de personnaliser les écrans d'accueil et leurs icônes.



Dans cet article, nous vous proposons une sélection de packs d'icônes pour sublimer votre appareil, que ce soit gratuit ou payant.

Une nouveauté intéressante dans iOS 14.3

Pourquoi en parler avec iOS 14.3 alors qu'on pouvait le faire avec les versions précédentes ? Car iOS 14.3 a supprimé le petit effet désagréable quand on lance une app depuis un raccourci, la solution pour pouvoir changer l'icône (cf notre tuto en fin d'article).

Juice de Michael Flarup

Il est l'un des plus complets, des plus fins et des plus agréables visuellement parlant : le pack d'icônes de Michael Flarup est compatible avec iOS et iPadOS, mais également avec macOS Big Sur. Vous pouvez le découvrir sur ce site, au prix de 9$.



Une vraie merveille !

Aesthete de Vidit Bhargava

Si le nom de Vidit Bhargava vous dit déjà quelque chose, c'est normal, puisqu'on parle du développeur de l'application LookUp. Ce dernier revient donc à la charge en créant un pack d'icônes très impressionnant, pour tous les goûts, allant du sobre jusqu'aux jeux vidéo.



Pour 20$, vous aurez accès à 219 icônes, 9 thèmes et 42 fonds d'écran.

Fluo de Shihab Meboob

Fluo, comme son nom l'indique, mise sur les couleurs et souhaite dynamiser votre écran d'accueil avec ses icônes "pétantes"... Pour 5£, vous aurez le droit à 36 créations faites à la main.

Squircle-less par Tobias Whetton

Adieu les icônes carrées ou arrondies avec la création de Tobias Whetton et son pack Squircle-less qui est réellement magnifique. On passe donc à des icônes rectangulaires et des fonds d'écran assortis pour vous démarquer des tous vos amis !



Il faudra tout de même débourser 24$ pour s'offrir cette beauté !

360º Noir par Parker Ortolani

Le pack d'icônes 360º Noir comprend plus de 50 icônes circulaires pour les adorateurs de fonds d'écran noirs, ou sombres. Jouant sur les couleurs, le pack propose des icônes plus petites et rondes.



Il est disponible gratuitement au téléchargement.



Candicons par Parker Ortolani

Le pack Candicons a été inspiré par l'aqua design des débuts de macOS, offrant un côté nostalgique et un clin d'oeil aux premières icônes d'applications d'Apple.



Il est également disponible gratuitement au téléchargement.



Vous avez pris lesquels ? Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas notre tutoriel pour créer des thèmes iPhone complets.