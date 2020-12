Apple TV+ : La série Servant est renouvelée pour une saison 3

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

La politique d'Apple est très différente des services de streaming concurrents, alors que chez Netflix on attend de voir les audiences avant de renouveler une série, chez Apple on privilège le renouvellement immédiat. Cette technique de préparer une troisième saison quand la deuxième n'est même pas encore disponible permet d'obtenir une suite plus rapidement pour les abonnés Apple TV+.

Servant saison 3, c'est officiel !

Sur Apple TV+ vous retrouvez de nombreuses créations originales passionnantes, intrigantes et très addictives. Servant est l'une des séries qui a le don de captiver votre attention et de ne plus la lâcher. La série d'horreur produite par M. Night Syamalan raconte l'histoire d'un couple qui est en deuil après avoir perdu leur enfant. Sur les conseils d'un professionnel, le couple va acheter une poupée très réaliste pour aider à passer cette douloureuse période. Sauf que cette poupée prend une place trop importante au sein du couple, la mère est persuadée que la poupée est vivante, elle va même lui donner le nom de Jericho. Voyant sa femme souffrir, Sean Turner (incarné par Toby Kebbell) va la laisser s'occuper de la poupée, comme si c'était son enfant et va prendre sur lui, même dans les moments où les choses deviennent incohérentes.

L'histoire va être bouleversée par l'arrivée d'une étrange nourrice rémunérée pour garder la poupée.

Si la saison 2 de Servant est déjà prête pour une mise en ligne dans le catalogue d'Apple TV+ dès le 15 janvier 2021, on sait déjà que la firme de Cupertino a officialisé une saison 3 de son programme phare.

Apple a expliqué dans un communiqué avoir donné le feu vert pour commencer l'écriture et le tournage de nouveaux épisodes pour une troisième saison ! On retrouvera les mêmes acteurs avec un scénario toujours aussi sombre et mystérieux.

Retrouvez l'intégralité de la saison 1 de Servant sur Apple TV+. 1 épisode par semaine (tous les vendredis) à partir du 15 janvier et probablement une saison 3 qui sera proposée à la fin de l'année prochaine ou début 2022.



L'année 2021 s'annonce riche en nouveauté, on pense par exemple au documentaire Billie Eilish: The World's A Little Blurry qui sera disponible en février, la saison 2 de Dickinson qui débarquera juste avant la seconde partie de Servant le 8 janvier 2021 ou encore la saison 2 de For All Mankind qui sera disponible dès le 19 février 2021.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.