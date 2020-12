Apple TV+ : Apple est en discussion pour acquérir deux films d'animation de Skydance

Julien Russo

Depuis la création d'Apple TV+, la stratégie d'ajouts de nouveaux contenus est divisée en deux parties. La première consiste à créer ses propres créations originales en collaborant avec de grands studios, la seconde a pour but de racheter des droits exclusifs de films ou séries dont le projet a déjà commencé. Apple serait en ce moment très attiré par deux films d'animation de Skydance Animation. La raison cette forte attractivité, on la trouve à travers la personne qui est aux commandes de ces films.

Apple est prêt à tout

Le nom de John Lasseter ne vous dit peut-être rien, mais c'est le réalisateur de Toy Story, Cars, A Bug's Life... Des films Disney qui ont rencontré beaucoup de succès et qui continuent à se vendre à merveille sur les services de vidéos à la demande.

Lasseter a été pendant plusieurs années le directeur de la création chez Walt Disney Animation Studios, l'année dernière le réalisateur a décidé de prendre une nouvelle direction dans sa carrière, il a démissionné et a rejoint Skydance Animation.

Aujourd'hui, John Lasseter est à la tête de plusieurs films dans ce nouveau studio, dont deux films d'animation qui ont titillé la curiosité de l'Apple Park qui semble convaincu qu'ils rencontreront un grand succès sur Apple TV+.

Ces films s'appellent Luck et Spellbound, certaines indiscrétions affirment qu'ils sont déjà prêts ce qui signifie que les droits peuvent être rachetés à tout moment. En tête de liste, on retrouve Apple qui serait en discussion pour tenter d'acquérir les contenus pour Apple TV+, cela rappelle l’accord avec Sony Pictures pour le film USS Greyhound - La bataille de l'Atlantique.



Luck parle d'une jeune fille qui ne cesse de cumuler la malchance au quotidien, ce film est plus orienté vers du fantastique puisque vous retrouverez des créatures magiques qui accompagneront la jeune fille dans la découverte d'une force très puissante.

Pour Spellbound on parle plus d'un film d'animation musical qui pourrait faire penser à Coco de Disney et Pixar. L'histoire racontera celle d'une adolescente qui vit dans un monde de magie qui a été bouleversé par un sort qui a divisé son royaume en deux, sa mission sera de briser le sort afin que le royaume se retrouve uni comme auparavant.



Malheureusement, on ne sait pas l'évolution des discussions entre Apple et Skydance Animation, cependant on sait qu'Apple a un gros budget pour son service de streaming et que l'entreprise sait comment convaincre à coup de dizaines de millions de dollars...

Si les droits sont acquis en exclusivité par le géant californien, les États-Unis auront probablement une sortie au cinéma avant la disponibilité sur Apple TV+. On peut espérer voir ces deux films d'animation dès l'année prochaine ou au plus tard en 2022.



