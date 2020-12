Bons plans iOS : Rush Rally 3, Finding.., AR-kid: Space

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Rush Rally 3, Finding.., AR-kid: Space. L'occasion d'économiser 38€ !



Applications gratuites iOS :

AR-kid: Space (App, iPhone, v1.06, 507 Mo, iOS 11.0, Nedd) passe de 4,49 € à gratuit.

Les enfants peuvent désormais embarquer pour un incroyable voyage dans l’Espace en réalité augmentée !



AR-kid: Space est une application qui utilise la Réalité Augmentée pour permettre aux enfants de découvrir l’Espace et l’histoire de son exploration de manière innovante, ludique et immersive.



A chaque étape, Cosmo le robot-guide accompagne l’enfant pour lui expliquer les choses essentielles à savoir, et lui donner envie d’en apprendre davantage.



Muni d'un iPhone ou d'un iPad, et guidé par Cosmo, l'enfant a l'impression de réellement partir à la conquête de l'Espace, grâce au pouvoir d'immersion de la Réalité Augmentée.





Snap Markup (App, iPhone / iPad, v2.3, 8 Mo, iOS 11.0, Raghvendra Bhargava) passe de 2,29 € à gratuit. Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage.



C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe !



Les + : Ajouter des annotations pour vos besoins pro





Find My Car (App, iPhone, v2.7.6, 29 Mo, iOS 9.0, Dennis Donner) passe de 2,29 € à gratuit.

Une application qui va vous permettre de savoir où vous avez garé votre voiture, de vous y emmener et également de gérer les tickets de stationnement. Si vous avez au moins iOS 10, c'est inclus en partie dans le système mais Find My Car est plus poussé avec les tickets de stationnement et les rappels quand ils expirent.



Les + : Rappels de stationnement payant

Les + : Rappels de stationnement payant

Bien réalisée





Tempi (App, iPhone / iPad, v2.0, 2 Mo, iOS 13.0, Made by Windmill, LLC) passe de 6,99 € à gratuit. Tempi est comme un métronome inversé qui mesure le tempo de tout votre groupe en direct. Placez-le simplement dans une position où tout le monde peut le voir et commencer à jouer. Vous serez en mesure d'identifier instantanément les zones où le groupe accélère ou ralentit.



Étant donné que Tempi enregistre également pendant que vous jouez, vous pourrez lire votre enregistrement pour analyser les problèmes. Tempi comprend quatre plages de tempo, la possibilité de taper pour obtenir une lecture de tempo, 10 thèmes au choix et la possibilité d'exporter des enregistrements.



Les + : Un indispensable pour les musiciens





Jeux gratuits iOS :

Trigono (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 66 Mo, iOS 8.0, Live Typing Inc) passe de 2,29 € à gratuit. Vous êtes le petit Trigono qui veut survivre dans un monde triangulaire dangereux. Évite le rouge, ou tu exploses. La bonne chose est que vous avez un nombre illimité de vies dans ce jeu. Si vous avez commis une erreur, redémarrez simplement le niveau.



Trigono ne peut pas rester immobile et est toujours en mouvement parce qu'il a peur. Ne t'inquiète pas, les premiers niveaux sont explicitement conçus pour vous apprendre à jouer.



Les + : Simple à prendre en main





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin!





Sonarium (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.4.1, 85 Mo, iOS 9.0, Ethan Kampa) Sonarium est un jeu d'aventure audio immersif. Il suit un androïde abandonné qui se retrouve dépourvu de capteurs optiques fonctionnels. C’est à vous de l’aider à retrouver sa vue en recherchant et en assemblant des composants uniquement grâce à des signaux audio.



Vous pouvez vous déplacer dans l'environnement via le côté gauche de l'écran et toucher à droite pour activer une impulsion sonore. Le jeu propose un son 3D, ce qui signifie que vous aurez besoin d'écouteurs pour profiter pleinement de l'expérience.



Les + : Une expérience assez troublante





Promotions iOS :

Stardew Valley (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.5.145, 350 Mo, iOS 10.0, Chucklefish Limited) passe de 8,99 € à 4,49 €. Stardew Valley est un jeu de type Harvest Moon qui consiste à gérer sa ferme sous divers angles qui vont vous tenir en haleine des heures durant. En effet, outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc.



A chaque fois, on se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux.



Les + : L'un des meilleurs jeux de 2018

Des mises à jour régulières

Un look rétro superbe Télécharger Stardew Valley à 4,49 €





Sky Gamblers: Storm Raiders (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.10, 838 Mo, iOS 12.0, Atypical Games) passe de 5,49 € à 3,49 €.

Revivez la seconde guerre mondiale en tant que pilote de chasse dans l'excellent jeu Sky Gamblers: Storm Raiders ! Participez à des combats aériens, accomplissez divers objectifs et sauvez des milliers de personnes.



Pearl Harbor, la côte de Douvres, Midway, l'Allemagne et la France : de nombreux lieux à visiter durant votre aventure !



Les + : Les graphismes

Les + : Les graphismes

L'atmosphère





Ticket to Earth (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v4.0.5, 2,7 Go, iOS 10.0, Robot Circus Pty Ltd) passe de 7,99 € à 3,49 €.

Voilà un RPG tactique qui puise aussi du côté des "match 3" pour un résultat bluffant. Proche de la série Go sur le gameplay, on a ici une très bon puzzle avec des environnements travaillés et une certaine originalité dans son approche !



Les + : Le concept

Les + : Le concept

C'est coloré !