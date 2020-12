Company of Heroes : l'extension autonome Opposing Fronts pour début 2021

Guillaume Gabriel

Quelques mois en arrière, nous avions la chance de faire connaissance avec la version mobile de Company of Heroes (v1.1.2, 3,7 Go, iOS 13.1), offrant alors un gameplay intense en escouades et une campagne de seconde Guerre Mondiale mouvementée, du débarquement jusqu’à la libération totale de la Normandie.



On parle d'une version totalement repensée pour nos smartphones qui permet à tous les joueurs de diriger leurs troupes avec précision. La belle nouvelle, c'est qu'une extension autonome est en approche et verra le jour en 2021 !

Company of Heroes: Opposing Fronts pour début 2021

Feral Interactive, qui a été mission par Sega et Relic pour offrir un portage sur nos mobiles de l'excellent Company of Heroes, semble ne pas chômer. En effet, le studio de développement travaille actuellement sur Company of Heroes: Opposing Fronts, qui contiendra deux nouvelles campagnes solo, la 2e armée britannique, Panzer Elite en mode Escarmouche et bien d'autres.



Company of Heroes: Opposing Fronts sera disponible en achat intégré au prix de 4,49€, comme l'a indiqué Feral sur Twitter. On ne sait pas encore la date de sortie exacte, même si elle devrait avoir lieu début 2021 !



Avez-vous déjà joué à Company of Heroes sur iOS ?

Télécharger Company of Heroes à 14,99 €