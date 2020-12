Tesla : Le Cybertruck Hot Wheels retardé

Alexandre Godard

Pour les fans de Tesla ou tout simplement pour ceux qui souhaitent faire plaisir à leurs enfants à Noel, le géant de l'électrique avait prévu de sortir en ce mois de décembre 2020 deux modèles du Cybertruck en version voiture télécommandé. Cela n'arrivera vraisemblablement pas car à en croire les dernières infos, la date de production/livraison est repoussée à mai 2021.

Un Cybertruck télécommandé mais surtout retardé

Comme souvent Tesla fait parler de lui mais cette fois-ci c'est sur un terrain plutôt insolite. En effet, Tesla est connu pour retarder très fréquemment ses sorties/livraisons de véhicules et apparemment c'est encore une fois le cas. En collaboration avec la très célèbre marque de jouets Hot Wheels, Tesla avait prévu de sortir deux Cybertruck télécommandés dès cette fin d'année et pour les fêtes de Noel.

Et bien il n'en sera rien car la société vient de prévenir ses clients qui en avaient commandés que suite à un problème au niveau des stocks et de la production, la date de livraison est repoussée au mois de mai 2021.



Ces Cybertruck télécommandés annoncés au début de cette année seront disponible en deux tailles différentes. Le premier sera un petit format vendu au prix de 19.99 $ tandis que le deuxième beaucoup plus grand voit son prix grimpé à 399 $. Décidemment, quel que soit le domaine, l'année 2020 (cause de pandémie en générale) rime avec problèmes de production, allez donc demander à Sony avec sa PS5.



