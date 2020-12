Test du Hub USB-C Aukey 10 en 1 : le plus complet pour MacBook

Julien Russo

Vous êtes peut-être concerné par le télétravail qui s'est démocratisé dans de nombreux métiers avec la pandémie. Quand on possède un MacBook Air ou Pro à la maison, on se rend compte qu'on peut vite être limité dans ce que l'on veut faire à cause du manque de ports. Il n'y a pas de port USB, de port HDMI, de port Ethernet, de port SD... La solution reste d'acheter un Hub USB-C, un petit appareil qui va vous permettre d'acquérir tout ce qui manque sur votre Mac !

Hub USB-C de Aukey, un 10 en 1 qui va répondre à toutes vos attentes

Ce n'est pas le premier Hub USB-C qu'on utilise sur notre MacBook Pro, mais celui d'Aukey est probablement le plus complet qu'on a pu tester !

Figurant dans les meilleures ventes d'Amazon et extrêmement bien noté, on s'est dit, il fallait qu'on regarde de plus près le Hub USB-C 10 en 1 de Aukey.

L'avantage de cet accessoire c'est qu'il propose des transferts de données "SuperSpeed", la marque explique que les deux ports USB 3.0 sont capables d'atteindre des taux de transfert jusqu'à 5 Gbp/s. Côté USB 2.0 on est sur un taux de transfert jusqu'à 480 Mbp/s.

De plus vous retrouvez un port Ethernet capable de gérer une réception jusqu'à 1 Gbit/s.

Voici à quoi ressemble le Hub USB-C de Aukey. Simple, il s'avère être plus petit et moins lourd qu'on imaginait, c'est parfait pour le mettre dans la sacoche de votre MacBook pour vos déplacements professionnels ou pour l'emporter avec vous pendant vos vacances.

Voici sa taille avec une petite dose de réalité augmentée.. Merci l’iPhone 12 Pro !.

Pourquoi la mention "10 en 1" ? C'est parce que l'accessoire d'Aukey propose une multitude de prises sur le côté droit, gauche et en face.

Vous retrouvez ainsi :

2 ports USB 3.0

2 ports USB 2.0

1 port VGA

1 port Ethernet 1 Gbit/s

1 port de charge d'alimentation 100 W

2 emplacements pour une carte SD et un microSD

1 port HDMI 4K

Le port VGA vous permettra de transférer l'écran de votre MacBook vers un écran externe en 1080p. En ce qui concerne la prise HDMI, elle vous proposera la même chose en 4K UHD. Attendez-vous à du 4K@30Hz et du 1920x1080@60Hz, une petite déception qu'il n'y est pas un peu plus Hz pour le port HDMI 4K.

En ce qui concerne le port de chargement USB-C, il est compatible avec la charge jusqu'à 100 W Power Delivery, vous pourrez brancher votre chargeur Apple dessus pour recharger votre MacBook pendant que vous profitez des autres connectiques. Le plus puissant étant le MacBook Pro 16 qui demande 96 Watts, vous êtes tranquille.

La gestion de la chaleur

Certains Hub USB-C peuvent surchauffer quand on leur en demande un peu trop. Nous avons voulu voir jusqu'où était capable d'aller celui de Aukey. Nous avons relié le Hub en Ethernet à notre box internet, nous avons branché deux appareils en USB (un Dongle pour un casque Bluetooth ainsi qu'un disque dur de 1 To) et nous avons branché le chargeur de notre MacBook sur le port dédié.

Le résultat a été satisfaisant, le Hub n'a pas été excessivement chaud. La température est vite montée, mais globalement c'est resté raisonnable.

Le test de débit en Ethernet

Bien évidemment on a voulu tester la promesse du port Ethernet en Gigabit, nous avons le MacBook Pro 16 pouces commercialisé à la fin 2019, ce qui veut dire que la carte réseau est plutôt récente et les performances optimales.

On a récupéré un câble Ethernet qu'on a branché sur le Hub jusqu'à notre Bbox Miami relié à une Fibre 1 Gbit/s en zone PON.

Le résultat a directement été concluant avec 2 ms en Ping, 931 Mbp/s en descendant et 510 Mbp/s en upload, ça change clairement du WiFi où les performances sont divisées par 2.

On confirme, le port Ethernet sur le Hub USB-C de Aukey gère une connexion Fibre de 1 Gbit/s sans aucune difficulté !

Le contenu de la boîte

Vous recevez votre Hub USB-C dans une petite boite en carton. À l'intérieur vous avez une étiquette de garantie, un manuel d'explication et votre Hub soigneusement emballé. On trouve dommage que Aukey n'ait pas inclus une petite pochette de protection comme on avait pu l'avoir avec un Hub d'une autre marque à un prix 2 fois moins cher (mais avec aussi 2 fois moins de connectique).

Le Hub USB-C de Aukey 10 en 1, faut-il l'acheter ?

La réponse est oui !

Chez iPhoneSoft nous n'hésitons pas à dire quand nous conseillons ou déconseillons un produit. Pour ce Hub de Aukey, vous pouvez y aller les yeux fermés. Avec un prix attractif de seulement 39,99€ sur Amazon, vous allez pouvoir bénéficier d'un meilleur confort d'utilisation de votre MacBook. De plus, il ne prend pas de place quand vous l'emmenez avec vous au travail !



Ce qui nous a plu avec le Hub USB-C de Aukey, c'est sa diversité de ports, vous avez tout ce qu'il vous faut dans toutes les circonstances et le port Ethernet répond aux exigences des abonnés Fibre.

Ce qu'on a un peu moins aimé c'est le 30 Hz quand vous diffusez votre écran sur un écran externe via le port HDMI 4K, mais c'est loin d'être un détail gênant pour la plupart des utilisateurs.