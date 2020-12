Call of Duty Mobile : la saison 13 Guerre d'hiver est disponible

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Call of Duty Mobile d'Activision et Tencent vient d'être mis à jour en version 1.0.19 sur iOS et Android pour la saison 13 Winter War ou Guerre d'hiver en français. Prévoyez un téléchargement de 774 Mo sur iOS en plus de 2,9 Go du jeu initial. En plus de la nouvelle musique de menu sur le thème des vacances de Noël, Call of Duty: Mobile Saison 13 apporte une multitude de nouveaux contenus et de correctifs.



Regardez la bande-annonce de Call of Duty: Mobile Season 13 Battle Pass ci-dessous :

Call of Duty Mobile : la saison 13 est arrivée sur iOS et Android

Winter War sera officiellement lancé à 19 h 00 plus tard dans la journée et apporte deux nouvelles cartes multijoueurs, un nouveau Battle Pass premium, des événements chronométrés et plus encore. Pour les cartes, Nuketown Russia et Holiday Raid rejoignent le titre d'Activision avec un thème enneigé. Grind est un nouveau mode multijoueur et combine les règles de Kill Confirmed et Hardpoint. Le nouveau Winter War Battle Pass pour la saison 13 apporte de nouveaux niveaux gratuits et premium, y compris de nouveaux opérateurs avec Adler - Kaki montagneux et Helen Park – Planque, des plans d'armes, des charmes et plus encore.



La saison 13 "Guerre d'hiver" propose également de nouveaux défis et événements saisonniers tels que l'événement Holiday Bonanza et On the Brink. Pour la partie Battle Royale, le véhicule de snowboard rejoint l'action et Ski Town accueille une grande mise à jour façon station de ski. Le dernier point fort de Call of Duty: Mobile Saison 13 est la nouvelle arme mythique qui utilise le PeaceKeeper MK2 à sa base, mais avec un design en météorite.



Vous jouez à COD Mobile avec une manette ou sur écran tactile sur iOS et Android ?

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile