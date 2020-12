Steam Link gère les manettes PS5 et Xbox Series sur Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Si la dernière mise à jour de Steam Link sur iOS apporte la gestion de la LED et du touchpad de la Dualshock 4, sur Android, l'app supporte déjà les manettes de PS5 et Xbox Series X/S. Une manière de jouer aux jeux PC sur son téléphone avec les derniers contrôleurs du marché.

Steam Link supporte la DualSense et la manette Xbox Series

Depuis sa sortie en 2019, Steam Link pour iOS et Android a été mis à jour régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités et correctifs. Sur iOS, l'application profite même enfin des nouveautés iOS 14 à partir des dernières mises à jour avec par exemple le mapping des touches personnalisées. Parmi les récents ajouts, on trouve aussi la prise en charge du clavier et de la souris, la faible latence ou encore l'arrivée de la Razer Kishi.



Mais ce week-end, Steam Link pour iOS et Android a été mis à jour avec des fonctionnalités utiles pour les contrôleurs. Sur Android, Steam Link prend désormais en charge les contrôleurs DualSense de PS5 et Xbox Series X via une connexion USB. Cela s'améliorera probablement avec le temps avec un support de ces contrôleurs en mode sans fil. Sur iOS, Steam Link prend désormais en charge la LED et le pavé tactile du contrôleur PS4.

Steam Link pour Apple TV propose désormais des mappages pour les contrôleurs PS4 et Xbox Elite avec des correctifs pour les problèmes de navigation lors de la cartographie des contrôleurs. Espérons que nous bénéficierons prochainement d'une prise en charge complète des manettes PS5 et Xbox Series X sur iOS et Android. Si vous n'avez pas encore essayé Steam Link, c'est le moment de retrouver tous vos jeux préférés sur petit écran.

Télécharger le jeu gratuit Steam Link