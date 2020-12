Mercedes : présentation du futur système IA nommé Hyperscreen

Alexandre Godard

Mercedes compte lancer son année 2021 de manière puissante avec la révélation dès le 7 janvier d'un nouveau système appelé Hyperscreen qui va venir compléter le MBUX présent dans plusieurs modèles actuellement. En ligne de mire on retrouve la gamme S dont le fameux EQS (électrique) prévu pour 2022. Voyons ensemble ce que va apporter cette nouveauté.

Mercedes progresse sur l'IA à l'intérieur de ses modèles haut de gamme

Mercedes fait partie des constructeurs automobiles qui travaillent d'arrache-pied sur ses futurs modèles électriques à tel point qu'ils ont même annoncés vouloir produire uniquement des véhicules neutres en CO2 d'ici 2039, autrement dit adieu les voitures essences ou du moins avec des très gros moteurs thermiques jugés très polluants mais qui nous font tant vibrer depuis des années.

Le géant allemand de l'automobile est aussi très performant en ce qui concerne la technologie et l'intelligence artificielle. Déjà présent sur plusieurs véhicules de la marque, le système MBUX offre un système d'info divertissement plus que complet et ultra-design. Pour venir compléter ce système, Mercedes prévoit d'équiper (pour commencer) le Classe S 2021 ainsi que le modèle EQS 2022, l'équivalent de la Mercedes Classe S mais en électrique, du MBUX Hyperscreen.



Le teaser (l'image) qui nous donne rendez-vous le 7 janvier 2021 pour une présentation complète de ce système n'en dévoile pas beaucoup plus mais nous pouvons déjà expliquer rapidement en quoi l'Hyperscreen va consister. Sa fonction principale sera de renforcer l'intelligence artificielle dans le véhicule à tel point qu'il sera capable de comprendre vos préférences, vos choix en fonction de tel ou tel moment... il sera d'ailleurs présent sur le tout nouveau grand écran de la future gamme S qui permettra un confort visuel semblable à ce que propose Tesla dans ses véhicules. Il devrait également améliorer le système de demande/réponse quand vous parlez à votre voiture "Hey Mercedes".

Rendez-vous le 7 janvier 2021 pour les infos complètes.