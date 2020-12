Tesla rend ses chargeurs compatibles avec les autres voitures

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Tesla a changé le monde automobile en moins de dix ans, et pourrait l'améliorer considérablement avec un petit détail. En effet, la marque américaine qui dispose d'un réseau de stations de recharge propriétaire relativement performant, est en train de faire en sorte qu'il soit accessible aux autres marques dans un avenir proche.

Le nerf de la guerre électrique : la recharge

Si les voitures électriques ont fortement progressé sur le plan de l'autonomie, des performances et de la recharge, c'est en grande partie grâce à Tesla qui domine les trois catégories et qui pousse les concurrents vers l'amélioration. Pourtant, sorti d'une Tesla et de son réseau, vous aurez actuellement du mal à recharger votre voiture rapidement. Même les groupements de marques comme Ionity n'offrent que très rarement des bornes permettant de faire un "plein" en quelques dizaines de minutes.



Pour faire grandir le secteur et pousser les gens à basculer du côté de la Force, Tesla envisage carrément d'ouvrir ses SuperChargers à la concurrence. Ce n'est pas une rumeur, c'est Elon Musk lui-même qui l'a évoqué dans un tweet en réponse à à l'influenceur MKBHD qui est décidément choyé par les marques high-tech.



Marques Brownlee a ainsi questionné son audience avant d'avoir la réponse du patron de Tesla :

Question sérieuse : pourquoi plus de constructeurs de voitures électriques n'acceptent-ils pas Tesla sur leur offre d'utiliser le réseau de suralimentation ? Technologie incompatible ? Frais cachés ? Fierté ? Il doit y avoir une bonne raison.

They are, although it’s kind low-key. Tesla Superchargers are being made accessible to other electric cars. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2020

Ils le font, bien que ce soit plutôt discret. Les superchargeurs Tesla sont en train d'être rendus accessibles à d'autres voitures électriques.



Reste désormais à concrétiser tout cela avec une norme commune et certainement des contrats aboutissants à des prix selon divers critères.