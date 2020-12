Apple Search : un nouveau brevet sur le moteur de recherche

Medhi Naitmazi

Si Apple s'étend sur de nombreux marchés comme la musique, les jeux, les processeurs et la santé (sans oublier l'automobile), il y a encore un pan entier qu'elle laisse à ses concurrents / partenaires : Internet. Dépendant de Bing puis de Google pour les résultats de recherche, Apple pourrait bien créer son propre moteur.



Plusieurs rumeurs et fiche d'emploi ont abondé dans ce sens récemment. Et le dernier brevet validé par l’USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) ne fait que renforcer cette idée.

Apple Search bientôt en ligne ?

Ce brevet détaille un système de classement des résultats de recherche permettant, dixit Apple, aux utilisateurs de mieux s'y retrouver et sans liens non pertinents. Le score d'influence se base sur plusieurs critères dont les liens qui pointent vers une page. C'est donc comme Google qui attribue des points selon la qualité des backlinks.



Si Apple ne dit jamais le mot "moteur de recherche", le brevet détaille bel et bien ce système qui ne peut pas être attribué à l'App Store. Le magasin d'applications ne contient pas de liens.



Voici un extrait du brevet traduit en français :

Afin de rendre les résultats de la recherche plus utiles aux utilisateurs, les systèmes de traitement de données qui renvoient les résultats de la recherche trieront ou classeront les résultats en fonction d'un classement ou d'un score qui amènera la liste à afficher les éléments (par exemple, des pages Web) dans un ordre.



Le score d'un élément utilisé pour trier les éléments dans les résultats de la recherche peut être basé sur un score d'influence d'un domaine qui fournit l'élément, et chaque élément dans les résultats peut avoir un score d'influence utilisé pour classer ou trier les éléments dans les résultats de la recherche.



Les systèmes qui renvoient des résultats de recherche utilisent ces scores d'influence qui sont développés sur la base d'une analyse des liens vers des domaines. Les scores d'influence sont développés en attribuant un score d'influence minimum par défaut à chaque domaine dans un corpus de domaines qui fournissent des éléments tels que des pages Web, puis le score minimum par défaut est mis à jour en fonction du nombre de liens vers un domaine.



Un domaine qui relie ou pointe vers un autre domaine contribue ou fait don d'une partie de son score d'influence à un autre domaine pendant le processus de mise à jour des scores d'influence.



Le résultat final de la mise à jour des scores d'influence produit un ensemble de données dans lequel tous les domaines ont un score d'influence positif (non nul), certains domaines ayant des scores d'influence significativement plus élevés que d'autres domaines.

En outre, un procédé peut également comprendre la génération d'une liste noire de domaines, où la liste noire est utilisée pendant le processus de mise à jour des scores d'influence pour tous les domaines afin de dégrader les scores des sites associés.



A première vue, cela se rapproche fortement des comportements des moteurs de recherche modernes, pas seulement Google.