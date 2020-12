Bons plans iOS : Monster Hunter Stories, Pirates Outlaws, Rest

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Monster Hunter Stories, Pirates Outlaws, Rest. L'occasion d'économiser 48,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Rest (App, iPhone / iPad, v1.0.48, 95 Mo, iOS 11.0, Olivia Rivera) passe de 3,49 € à gratuit. Endormez-vous rapidement avec plus de 100 sons de sommeil relaxants, des histoires de bonne nuit au coucher, des méditations apaisantes et de la musique apaisante. Personnalisez votre propre bande sonore de sommeil avec vos sons de la nature préférés et le bruit blanc pour vous reposer paisiblement toute la nuit.



Échappez au stress, à l'anxiété et dormez mieux en faisant un voyage apaisant pour votre esprit avec nos méditations guidées vous apportant paix et bonheur. Vous pouvez également télécharger les méditations et les histoires pour continuer à écouter lorsque vous êtes hors ligne ou en mode avion.



Les + : Une belle aide au sommeil Télécharger l'app gratuite Rest





Steady (App, iPhone / iPad, v0.1.5, 83 Mo, iOS 10.0, Tinybiohacks Private Limited) passe de 4,49 € à gratuit. Steady propose quatre programmes de respiration différents: boîte, triangle, détente et ujjayi pranayama. Faites glisser votre doigt pour basculer entre les programmes et appuyez sur pour consulter les avantages. Vous pouvez également créer des techniques et des schémas de respiration personnalisés.



Steady comprend des signaux audio masculins et féminins, des signaux de vibration, des rappels quotidiens, des statistiques perspicaces, des badges à gagner et la possibilité de jouer de la musique de fond.



Les + : La respiration pour évacuer le stress Télécharger l'app gratuite Steady





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.0.5, 71 Mo, iOS 10.0, Sixbytes PLT) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





Jeux gratuits iOS :

Talking Carl (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v9.5, 66 Mo, iOS 9.0, Tayasui.com) passe de 1,09 € à gratuit.

Carl est une bête qui répète tout ce que vous direz, mais avec une véritable voix hilarante.



D'autres animations sont également possibles puisque vous pourrez jouer de la musique, interagir avec lui ou encore lui envoyer de la foudre.



Les + : Un jeu bien drôle

Un ami dans la poche Télécharger le jeu gratuit Talking Carl





Pako (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.19, 139 Mo, iOS 8.0, Tree Men Games) passe de 2,29 € à gratuit.

Vous êtes dans une zone fermée. Pas de fuite possible. Combien de temps tiendrez-vous ? Voici un genre nouveau : le survival-car !



Avec sa vue en 3D isométrique, il faut conduire ou plutôt piloter pour échapper aux ennemis, aux policiers et autres qui veulent vous anéantir. Les niveaux sont tous différents et le challenge bien réel.



Du fun et de l'originalité, ça fait du bien !



Les + : Original

Addictif Télécharger le jeu gratuit Pako





Pirates Outlaws (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v3.20, 207 Mo, iOS 9.0, Fabled Game Limited) passe de 1,09 € à gratuit.

Jouez aux cartes, construisez votre deck pour obtenir les meilleurs combos ! Dans "pirates outlaws" vous pouvez choisir un personnage avec un deck pré-construit. Explorez et gérez votre expédition pour obtenir plus d'or et de réputation.

Gérez votre deck et vos munitions pour anéantir la stratégie des ennemis dans un système de combat au tour par tour.



La voie pour devenir un pirate respecté et riche ne sera pas facile !

Télécharger le jeu gratuit Pirates Outlaws





Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 3,49 € à gratuit. Créez votre propre orchestre et écoutez une mélodie jouée avec vos instruments de musique préférés du monde entier! Étudiez les instruments musicaux et leurs sons avec ce jeu amusant.



Testez vos connaissances avec un quiz à trois niveaux de difficulté. Le son des instruments de musique classiques captiveront votre enfant pendant longtemps, et son intérêt sera retenu par des mini-jeux supplémentaires qui enrichiront ses connaissances.



Les + : Pour les enfants : apprenez leur les instruments Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre





Promotions iOS :

Hidden Folks (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 212 Mo, iOS 10.0, Adriaan de Jongh) passe de 6,99 € à 2,29 €. Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles ! Le bandeau des cibles, en bas de l'écran, vous montre ce que vous devez chercher.



Un jeu à la "Où est Charlie?" qui possèdent des graphismes sont magnifiques et un gameplay très intuitif. Télécharger Hidden Folks à 2,29 €





60 Seconds! Atomic Adventure (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.27.9, 328 Mo, iOS 7.0, Robot Gentleman sp. z o.o.) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Le jeu 60 Seconds! vous emmène dans un jeu de survie et d'exploration : il va falloir récupérer des provisions et sauvez votre famille avant l'explosion d'une bombe nucléaire.



Pour rester en vie dans votre abri antiatomique, il va falloir prendre des décisions difficiles qui pourraient malheureusement éliminer toute votre famille !



C'est excellent, prenant et très addictif !



Les + : Le concept stressant mais top

La prise de décisions Télécharger 60 Seconds! Atomic Adventure à 1,09 €