Révélation : Tim Cook s'est opposé au rachat de Tesla quand Elon Musk lui a proposé

Il y a 9 heures (Màj il y a 7 heures)

Julien Russo

On s'est tous déjà demandé : "pourquoi Apple développe sa propre voiture électrique quand l'entreprise a (largement) les moyens pour racheter Tesla avec toutes ses infrastructures et ses avancées technologiques ?" Si vous avez déjà pensé à une transaction Apple & Tesla, vous n'êtes pas le seul puisque Elon Musk a révélé avoir essayé de vendre son entreprise à Apple.

Tesla aurait pu être racheté par Apple, mais Tim Cook n'était pas intéressé

Tesla est l'entreprise qui a la plus grande avance sur le marché des véhicules électriques. La marque propose une série de fonctionnalités et un Autopilot très perfectionné qu'on ne retrouve pas chez les principaux concurrents. On pourrait se dire... Apple qui travaille sur une Apple Car pourrait être intéressée par l'idée de racheter l'entreprise d'Elon Musk. Mais visiblement, ce n'est pas du tout le cas.

Musk aime bien commenter les rumeurs qui font le buzz sur les réseaux sociaux et justement il y en a une qui affirmait qu'il s'était rapproché d'Apple pour discuter d'une possible acquisition de Tesla.

Le patron de Tesla a avoué que cela était vrai. En 2013, Elon Musk a pris contact avec Apple afin d'organiser des discussions autour d'une possible vente de Tesla à la firme de Cupertino.



Assez surpris, Musk explique que Tim Cook n'a même pas souhaité se renseigner ni même participer à la réunion que proposait Elon Musk.

À l'époque, Tesla était en forme, mais pas autant qu'aujourd'hui :

Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j'ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité pour Apple d'acquérir Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de venir à la réunion.

Si Elon Musk s'était rapproché de Tim Cook c'était parce que l'entreprise était dans une mauvaise passe et que son équipe était en difficulté dans le programme de la Model 3, de plus Tesla n'arrivait pas à accélérer la production de la Model S, malgré ses nombreux efforts.

Dans cette période difficile, Musk a eu un moment de faiblesse et a pris contact avec l'équipe de direction d'Apple pour entamer des pourparlers avec Tim Cook.



Dans la biographie d'Elon Musk écrite par Ashlee Vance, il est écrit qu'après l'échec avec Apple, le PDG s'est aussi rapproché de Google pour tenter de faire racheter Tesla. Contrairement à Tim Cook, Larry Page a pris le temps d'écouter l'homme à la tête de Tesla. Les discussions et les négociations ont pris beaucoup de temps, mais ont finalement été concluantes au bout de plusieurs mois. Malheureusement, tout s'est brusquement terminé juste avant que l'accord soit signé.

Et si Apple avait refusé parce qu'elle savait que le projet Titan ferait mieux ?

Apple est une entreprise qui pense au futur, on le voit avec de nombreux projets qui sont en cours comme les Apple Glass, le casque de réalité augmentée ou encore les produits (déjà existants) qui sont conçus plusieurs années à l'avance.

Tim Cook savait que Tesla était une entreprise avec un fort potentiel, en plus on retrouve aux commandes un génie qui n'a aucune limite dans la créativité et l'innovation. Pourquoi Tim Cook a refusé de discuter avec Elon Musk à ce moment-là ?



Il y a une possibilité qui laisse penser qu'en 2013, Cook ne croyait pas encore en Tesla, il faut dire que l'entreprise n'avait pas encore la réputation qu'elle a aujourd'hui. De plus, Tim Cook venait d'arriver (depuis 2 ans) à son poste de CEO et n'était peut-être pas encore prêt à soumettre un investissement à plusieurs dizaines de milliards de dollars au conseil d'administration d'Apple.



L'autre hypothèse c'est qu'Apple avait lancé le projet Titan et que les grandes lignes étaient déjà écrites. Apple est dans un secret permanent et ne dévoile pas sur quoi elle travaille ni quand sortiront ses produits. Il est possible que dès 2013, Apple avait commencé à travailler sur l'Apple Car et a pris la décision de faire de sa voiture un projet "maison" sans racheter un concurrent. Il faut dire que quand on fait tout soi-même, il y a une certaine fierté quand le produit rencontre le succès ! C'est plus que probable, car les rumeurs à propos de l'Apple Car sont apparus pour la première fois en 2014.



Quoi qu'il en soit, ce manque de réaction de Tim Cook lors de l'approche d'Elon Musk est assez surprenant. Pour rappel, les dernières indiscrétions laissent penser à que la production de l'Apple Car pourrait commencer dès 2024 avec une batterie révolutionnaire. À voir maintenant si Apple arrive à faire mieux que Tesla...



