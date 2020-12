Une fuite dévoile le prix et les caractéristiques des Galaxy Buds Pro

Julien Russo

La firme de Cupertino aurait-elle du souci à se faire pour ses AirPods Pro ? Le géant sud-coréen a décidé de contre-attaquer dès le prochain trimestre avec de nouveaux écouteurs qui visent le même public que les AirPods Pro. Une fuite vient de dévoiler plusieurs informations intéressantes à propos des caractéristiques, mais aussi du prix des Galaxy Buds Pro.

Toutes les informations à connaitre sur les Galaxy Buds Pro

Après les Galaxy Buds+, les Galaxy Buds Live, voici maintenant les Galaxy Buds Pro, vous l'aurez compris Samsung persiste sur le marché des écouteurs sans fil pour rencontrer le succès tant attendu.

Si pour l'instant nous n'avons aucune présentation officielle, nous avons une jolie fuite finement orchestrée par @_h0x0d_ sur Twitter. Le célèbre leakers dans l'univers Android affirme avoir récupéré plusieurs informations exclusives sur la fiche produit des Galaxy Buds Pro.



Selon lui, les futurs écouteurs haut de gamme de Samsung proposeront une autonomie nettement supérieure à beaucoup de concurrents, vous allez retrouver jusqu'à 8 heures d'autonomie après une recharge complète. La petite boite de recharge proposera elle jusqu'à 28 heures d'autonomie !

La nouvelle paire d'écouteurs de Samsung proposera aussi une résistance à l'eau, si les Galaxy Buds + et Buds Live ont la norme IPX2, la version pro aura elle la norme IPX7.

Si cet indice de protection est confirmé lors de l'annonce officielle, cela voudra dire que les écouteurs seront protégés face à la poussière et contre l'immersion sous l'eau à 1m de profondeur pendant 30 minutes maximum. Ce qui est formidable c'est que Samsung va inaugurer l'écoute de la musique sous l'eau (on plaisante bien sûr).

Et si on parlait du prix ?

C'est le sujet qui fâche en général sur les écouteurs sans fil "Pro".

Samsung a décidé de ne pas faire flamber les prix et de rester sur un tarif raisonnable pour faire mal à son principal concurrent.

D'après l'indiscrétion, on serait sur un prix de 199 dollars quand les AirPods Pro sont eux à 249 dollars. Une différence de prix conséquente qui peut s'expliquer par le manque de popularité de Samsung sur le marché des écouteurs sans fil.

Ce tarif devrait aussi permettre à la firme sud-coréenne de motiver les clients intéressés par les Galaxy Buds Live d'ajouter un peu plus d'argent pour s'acheter le modèle Pro, la différence sera de seulement 30 dollars !

En ce qui concerne la France, il faut s'attendre au Galaxy Buds Pro à un tarif de 230€ en comptant la TVA.