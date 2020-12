Goldman Sachs affirme qu'Apple ne construit pas une voiture électrique

Toutes les banques ne sont pas d'accord. Morgan Stanley pensait récemment qu'une voiture Apple pourrait offrir une concurrence plus redoutable à Tesla que n'importe quel constructeur automobile existant. De notre côté, nous pensons qu'Apple a tout intérêt à proposer un véhicule complet où elle maitrisera la totalité de la chaine et pourra innover sur tous les plans.

[Apple] peut avoir d'autres moyens de fournir une expérience [de voiture] presque aussi bonne sans avoir besoin de développer et de vendre une plate-forme EV complète.

Au lieu de cela, Goldman voit finalement Apple suivre un chemin similaire à celui qu'elle a pris dans l'industrie de la vidéo et devenir un fournisseur de services sur le marché des véhicules électriques plutôt que de fabriquer un véhicule à faible marge à partir de zéro.

La principale raison pour laquelle Apple et d'autres entreprises technologiques souhaitent se lancer dans ce secteur est due au temps que les futurs consommateurs sont susceptibles de passer dans des véhicules autonomes à utiliser des services d'information lorsqu'ils se déplacent du point A au point B.

Ensuite, Goldman Sachs explique que ce qui intéresse le plus Apple dans cette histoire de voiture autonome c'est que les gens vont pouvoir passer encore plus de temps sur leur iPhone :

Les analystes de Goldman Sachs commencent par souligner que l'industrie automobile est historiquement une industrie à faible marge. C'est vrai, mais pas nécessairement immuable. L'industrie des smartphones est également une entreprise à faible marge, mais Apple gagne beaucoup d'argent sur ce secteur depuis plus de dix ans avec ses iPhone. La firme a l'art de réaliser de jolis profits dans tout ce qu'elle propose.

