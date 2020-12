Kuo : la voiture Apple Car lancée au mieux en 2025

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Les rumeurs autour d'un véhicule électrique signé Apple s'étaient estompées ces derniers temps. Mais depuis la semaine dernière, les informations fusent avec un une première date de présentation à 2021, rapidement démentie par un rapport de Reuters sur un début de production à partir de 2024. Il se murmure même qu'Apple aurait une batterie monocellulaire révolutionnaire en préparation. Cependant, l'analyste Ming-Chi Kuo vient de publier une note spéciale sur l'Apple Car qui dit que le marché est «trop optimiste » et que 2025 serait le plus tôt possible pour un lancement du véhicule. Et de manière réaliste, 2028 semble plus cohérent.

Trois doutes d'Apple sur sa voiture électrique

Kuo cite trois problèmes principaux avec Apple Car : l'incertitude quant au moment du lancement, l'incertitude concernant le fournisseur et les spécifications du véhicule, et l'incertitude concernant la compétitivité d'Apple sur le marché des véhicules électriques et autonomes.

L'Apple Car repoussé ?

La note de Kuo souligne qu'il avait précédemment prédit que l'Apple Car aurait pu être lancée en 2023-2025, mais que ses dernières recherches montrent que cela a été décalé, peut-être même de manière significative. La dernière enquête réalisée par Kuo indique que même si le développement démarre cette année et que tout «va bien», un lancement pourrait avoir lieu entre 2025-2027. Cependant, sur la base des normes d'Apple, des changements rapides dans l'industrie des véhicules électriques et autonomes, Kuo ne serait pas surpris si Apple Car n'arrivait qu'en 2028 ou plus tard.



Kuo pense également que les spécifications de l'Apple Car évoluent encore puisque le tout premier prototype serait prévu pour 2025 et la fiche technique ne sera pas arrêtée avant 2023-2025.

Un domaine risqué

Autre élément partagé dans le rapport, Kuo avertit les investisseurs que même si Apple dispose d'un certain nombre de points forts lorsqu'il s'agit de s'attaquer à un véhicule électrique, la firme ne réussit pas toujours dans les nouvelles affaires. Il donne l'exemple du HomePod qui n'est pas en mesure de capter une part importante du marché des haut-parleurs intelligents (et précise également que le développement des haut-parleurs intelligents d'Apple a été «temporairement suspendu»). En revanche, le HomePod Mini semble être un beau succès.

Apple a du retard

Dans l’ensemble, Kuo note que la concurrence dans le monde des véhicules électriques et des voitures autonomes est féroce et qu'il n'y a aucune certitude qu’Apple y parviendra. Les aspects cruciaux seront les données autonomes et l'intelligence artificielle plutôt que le matériel et il est estimé qu'Apple pourrait avoir 5 ans de retard dans ce domaine par rapport à Tesla, Waymo, etc.



Kuo déclare également que les «stocks de concepts Apple Car» qui ont surgi sont de la pure spéculation et n'ont rien à voir avec les fournisseurs réels de composants pour l'Apple Car.