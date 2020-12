Pascal's Wager : encore du nouveau contenu et support du clavier

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Guillaume Gabriel

1

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous devez sans doute connaître la catégorie soul-like qui, comme son nom l'indique, s'inspire grandement de la saga vidéoludique Dark Souls. Au programme, un jeu difficile, une mécanique RPG et des bonnes prises de tête pour venir à bout des boss.



Début 2020, nous faisons la connaissance d'un certain Pascal's Wager (v1.6.2, 2,5 Go, iOS 9.0) qui a fait grand bruit grâce à ses graphismes exceptionnels, un scénario prenant et une durée de vie conséquente.



Depuis, les développeurs n'ont cessé de mettre à jour le jeu pour amener du nouveau contenu une nouvelle fonctionnalité. C'est encore une fois le cas avec la version 1.6.2 qui comporte un mode de jeu et l'arrivée du support du clavier et de la souris.

Pascal's Wager ajoute un nouveau mode et du contenu

Les développeurs du studio Giant Network ne chôment visiblement pas puisque ces derniers proposent une nouvelle mise à jour amenant du contenu. Le premier point n'est autre que l'ajout du mode « Défi Obsession » qui permet d'affronter des joueurs du monde entier avec un seul but : éliminer les boss avant eux.



Côté cosmétique, on constate l'arrivée de tenues « Rite initiatique » de Viola et « Beauté endormie » de Benita, et surtout, il est désormais possible de se servir d'un clavier et d'une souris pour jouer.

Télécharger Pascal's Wager à 7,99 €