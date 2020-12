Bon plan : le casque Philips PH805 avec ANC à 99€ au lieu de 179€

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Même après Noël et le Black Friday, il reste des promotions intéressantes. Cette fois, il s'agit du casque Philips PH805 qui est à -44% chez la Fnac et Darty. Au programme, un casque noir avec réduction de bruit et un excellent rapport qualité / prix pour un tiers du prix d'un Bose.

Un bon casque avec réduction de bruit à -44% chez Philips

Si vous cherchez un casque circum-aural sans fil à suppression active du bruit sans piocher dans vos économies, voilà le PH805.



Avec ses contrôles tactiles sur les oreillettes, vous pourrez basculer du mode ANC au mode Aware (Transparence) à l'aide de tapotements. Le microphone intégré qui permet d'annuler les bruits extérieurs est aussi utile pour téléphoner. Vous pourrez même demander à Google Assistant de vous aider.



Du côté du son, Philips a rendu son casque compatible avec la norme audio Hi-Res qui permet d'avoir une qualité supérieure.



Mieux, ce casque Bluetooth affiche une autonomie de 30 heures et une charge rapide. En 5 minutes, vous récupérez 2 heures d'écoute. La recharge complète demande 1h30.



Enfin, dernier avantage, le pliage peut se faire de deux manières différentes. A plat ou de manière compacte selon vos besoins.

Notre avis sur cette promo (+ prix)

Dans la catégorie des Marshall et autres Sony milieu de gamme, le Philips PH805 est plus confortable que ses concurrents tout en étant assez homogène sur le reste. Un son clair, des basses présentes et une réduction de bruit honorable. Bien sûr, un Bose QC 35 ou un Sony XM3 font mieux mais pour le triple. Le PH805 plaira à ceux qui ne veulent pas se ruiner pour travailler en musique, regarder des films ou jouer sans embêter les voisins. En plus le casque est livré avec un étui de protection.



Normalement, le casque sans fil de Philips est proposé au tarif de 179,99€, exceptionnellement la Fnac et Darty le vendent à seulement 99,99€.



Une belle économie qui permet de s'acheter quelques accessoires pour casque.