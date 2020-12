PlayStation 5 : 18 millions d'unités en 2021 ?

Comme vous le savez certainement, sauf si vous vivez reclus du monde, Sony a récemment lancé sa PlayStation 5 qui a fait un véritable carton. Pire encore, le Nippon se retrouve dépassé par les ventes, affichant des stocks épuisés tout en laissant un flou dans sa communication de retour à la normale (le passage du Covid a affecté la production).



Pour contenter les nombreux futurs clients impatients, il semblerait que le constructeur ait prévu de frapper fort en 2021 : le total pourrait s'élever à 18 millions de consoles.

Sony prépare un plan pour sa PlayStation 5 en 2021

La folie autour de la PlayStation 5 semble ne pas vouloir se calmer : à cause du COVID-19, Sony a dû faire face à des problèmes de production, réduisant ainsi le nombre de consoles produites pour le lancement. Résultat ? Une véritable pénurie mondiale est en cours, laissant des millions d'impatients attendre le retour à la normale.



Si on ne devrait pas assister à un retour des stocks en cette fin d'année, il semblerait que Sony prépare son plan pour l'année 2021. Selon DigiTimes, le constructeur aurait déjà écoulé 3,4 millions de PS5 et pourrait atteindre une production totale comprise entre 16,8 à 18 millions d'unités.



Pour répondre à cette attente, la firme pourrait faire appel à TMSC pour l'aider dans la production ! Croisons les doigts...



